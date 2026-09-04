ANALIZA PRIJELAZNOG ROKA 'BILIH' PLUS+
Robert Graf složio je novi Hajduk za šaku eura. Za ocjenu 5 nedostaje još samo jedno...
Hajduk je platio odštetu samo za Fayada, a od Pukštasa, Sigura i Europe zaradio ukupno 15 milijuna eura
Prvi dio ljetnog prijelaznog roka za Hajduk je završen, u fotofinišu su dovedena dva poznata imena, čime je zaokružena momčad koja će konkurirati za KL. Sportski direktor Robert Graf odradio je jako dobar posao, a od ocjene odličan dijeli ga tek da novopristigli igrači na terenu potvrde potencijal.
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