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Foto: HNK Hajduk
ANALIZA PRIJELAZNOG ROKA 'BILIH' PLUS+

Robert Graf složio je novi Hajduk za šaku eura. Za ocjenu 5 nedostaje još samo jedno...

Piše Tomislav Gabelić,

Hajduk je platio odštetu samo za Fayada, a od Pukštasa, Sigura i Europe zaradio ukupno 15 milijuna eura

Prvi dio ljetnog prijelaznog roka za Hajduk je završen, u fotofinišu su dovedena dva poznata imena, čime je zaokružena momčad koja će konkurirati za KL. Sportski direktor Robert Graf odradio je jako dobar posao, a od ocjene odličan dijeli ga tek da novopristigli igrači na terenu potvrde potencijal.

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Komentari 66
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