ANALIZA PRIJELAZNOG ROKA 'BILIH' PLUS+

Robert Graf složio je novi Hajduk za šaku eura. Za ocjenu 5 nedostaje još samo jedno...

Piše Tomislav Gabelić,

Hajduk je platio odštetu samo za Fayada, a od Pukštasa, Sigura i Europe zaradio ukupno 15 milijuna eura