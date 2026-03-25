Robert Prosinečki porazom debitirao na klupi Kirgistana

Legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki porazom je započeo mandat na klupi reprezentacije Kirgistana. U prijateljskoj utakmici odigranoj u Antalyji njegova je momčad na stadionu Mardan Sports Complex izgubila 1-0 od Ekvatorijalne Gvineje. Susret je odlučio pogodak Josetea Mirande iz kaznenog udarca u 40. minuti. Riječ je o dvoboju reprezentacija sličnog renkinga, budući da se Kirgistan nalazi oko 103.-104. mjesta, dok je Ekvatorijalna Gvineja nekoliko pozicija iza na Fifinoj ljestvici.

Više od samog poraza Prosinečkog može zabrinuti činjenica da Kirgistan već godinu dana ne zna za pobjedu. Posljednji put slavili su 25. ožujka prošle godine protiv Katara u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, nakon čega su upisali niz od tri remija i tri poraza.

Prosinečki je reprezentaciju preuzeo u prosincu nakon epizode na klupi Crne Gore, a tijekom trenerske karijere vodio je i Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu te niz klubova poput Crvene zvezde, Kayserispora i Olimpije iz Ljubljane. U stožeru mu pomažu Gordan Ciprić i Fabijan Komljenović.

Kao igrač ostavio je dubok trag nastupajući za velikane poput Real Madrida i Barcelone, no trenerska karijera zasad nije pratila takvu razinu uspjeha.

Kirgistan uskoro očekuje novi ispit, prijateljski susret protiv Madagaskara, dok će glavni cilj Prosinečkog biti priprema reprezentacije za nadolazeći Azijski kup u Saudijskoj Arabiji, gdje će pokušati nadmašiti dosadašnje rezultate i prekinuti negativan niz.