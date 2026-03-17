Nekadašnji škotski reprezentativac Don Hutchinson prisjetio se kako ga je Robert Prosinečki nasamario prije 26 godina. Igrao je protiv njega misleći da je to lako, ali 'Žuti' je pokazao svoju klasu i uvelike mu otežao susret
Sjajni Škot prisjetio se 'Žutog': Rastrgao me na komadiće...
Don Hutchinson (54) bivši je škotski nogometaš koji je kroz karijeru ostavio veliki trag u engleskom nogometu. Zadnjih nekoliko godina uspješan je analitičar i komentator na ESPN-u.
Prisutan je i na društvenim mrežama gdje komentira aktualna nogometna događanja, ali se prisjeća i nekih anegdota iz prošlosti. Najnovije se prisjetio susreta s Robertom Prosinečkim (57), bivšim hrvatskim reprezentativcem i novim izbornikom Kirgistana.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Bilo je to na susretu Hrvatske i Škotske koji se igrao 11. listopada 2000. godine na Maksimiru. Utakmica je završila 1-1 i igrala se u sklopu kvalifikacija za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Alen Bokšić je pogodio za 'vatrene', a Kevin Gallacher za Škote.
Na društvenoj mreži X oglasio se nedavno Hutchinson i napisao da mu je bilo izrazito teško čuvati 'Žutog'. Njegov tadašnji izbornik Craig Brown upitao ga je može li čuvati sjajnog veznjaka, a on mu je odgovorio da može bez većih problema.
- Mislio sam si: "Pa koliko može biti teško čuvati ga?" Međutim, rastrgao me na komadiće. Kakav je to bio igrač, napisao je umirovljeni veznjak.
Obojica su odigrali cijeli susret za svoje reprezentacije, a kasnije su se sreli još 1. rujna 2001. godine u istom ciklusu kvalifikacija za SP. Tad je utakmica završila 0-0 na Hampden Parku; Hutchinson je odigrao cijeli susret, a Prosinečki 78 minuta.
Škot je u karijeri igrao diljem Engleske; nastupao je za Everton, Sunderland, Liverpool, West Ham, Sheffield United, Coventry, Luton, Millwall i Hartlepool United. Za Škotsku je odigrao 26 utakmica i zabio šest golova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+