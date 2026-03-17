Sjajni Škot prisjetio se 'Žutog': Rastrgao me na komadiće...

Don Hutchinson (54) bivši je škotski nogometaš koji je kroz karijeru ostavio veliki trag u engleskom nogometu. Zadnjih nekoliko godina uspješan je analitičar i komentator na ESPN-u.

Prisutan je i na društvenim mrežama gdje komentira aktualna nogometna događanja, ali se prisjeća i nekih anegdota iz prošlosti. Najnovije se prisjetio susreta s Robertom Prosinečkim (57), bivšim hrvatskim reprezentativcem i novim izbornikom Kirgistana.

Bilo je to na susretu Hrvatske i Škotske koji se igrao 11. listopada 2000. godine na Maksimiru. Utakmica je završila 1-1 i igrala se u sklopu kvalifikacija za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Alen Bokšić je pogodio za 'vatrene', a Kevin Gallacher za Škote.

Na društvenoj mreži X oglasio se nedavno Hutchinson i napisao da mu je bilo izrazito teško čuvati 'Žutog'. Njegov tadašnji izbornik Craig Brown upitao ga je može li čuvati sjajnog veznjaka, a on mu je odgovorio da može bez većih problema.

- Mislio sam si: "Pa koliko može biti teško čuvati ga?" Međutim, rastrgao me na komadiće. Kakav je to bio igrač, napisao je umirovljeni veznjak.

Obojica su odigrali cijeli susret za svoje reprezentacije, a kasnije su se sreli još 1. rujna 2001. godine u istom ciklusu kvalifikacija za SP. Tad je utakmica završila 0-0 na Hampden Parku; Hutchinson je odigrao cijeli susret, a Prosinečki 78 minuta.

Škot je u karijeri igrao diljem Engleske; nastupao je za Everton, Sunderland, Liverpool, West Ham, Sheffield United, Coventry, Luton, Millwall i Hartlepool United. Za Škotsku je odigrao 26 utakmica i zabio šest golova.