Robert Seligman osvojio srebro na Mediteranskim igrama...

Hrvatski gimnastičar Robert Seligman odradio je odličnu vježbu u finalu konja s hvataljkama na Mediteranskim igrama u Terragoni, a 14.966 bodova bilo je dovoljno za drugo mjesto. Državni prvak u ovoj disciplini tako je ponovio uspjeh nakon srebra s Mediteranskih igara 2013. Zlatna medalja izmakla mu je za dlaku budući da je pobjednik, Francuz Cyril Tommasone, imao 15.033 boda.

- Iznimno sam zadovoljan svojim nastupom. Zadovoljan sam pojačanom vježbom startne ocjene 6.1 u odnosu na onu iz kvalifikacija koja je bila 5.8. Zadovoljan sam i konačnom ocjenom u finalu, s obzirom da posljednja dva dana imam crijevnu virozu i da me to prilično iscrpilo pa se moram posebno zahvaliti i liječničkom timu HOO-a bez kojih sigurno ne bih bio u stanju nastupiti. Nažalost, s plasmanom i srebrnom medaljom nisam toliko zadovoljan jer sam ovdje isključivo želio zlato. I trener i ja mislimo da sam vježbao za zlato, no suci su vidjeli drugačije i zaostao sam 0.66 tisućinki boda. Što je, tu je, još jedna velika medalja za hrvatsku gimnastiku i moj Osijek. Ponosan sam što sam ponovno izdržao velike pritiske i popeo se na postolje na radost svih ljubitelja gimnastike u Hrvatskoj - iskren je nakon finala bio Seligman.

Odličan je bio i drugi hrvatski predstavnik u ovome finalu, Matija Baron, kojemu su mjesto na postolju i medalja izmakli za dlaku. Baron je s ocjenom 14.166 osvojio četvrto mjesto.

- Vježbu sam odradio dobro, no s jednom sitnom greškom na početku. Malo je falilo za medalju, ali ja sam zadovoljan jer sam se ustabilio. Ovo je bila treća odrađena vježba u četiri dana, tako da mogu biti zadovoljan - na svoj se nastup u finalu osvrnuo Baron

Na trećem mjestu, između dvojice hrvatskih gimnastičara, pozicionirao se Cipranin Marios Georgiou (14.500) koji je osvojio brončanu medalju.

