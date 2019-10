Roberto Carlos: Ne možeš nam uzeti vino i ostati trener Reala!

Možda najbolji lijevi bočni u povijesti nogometa, Roberto Carlos, sa Brazilom je osvojio naslov svjetskog prvaka, a za zvjezdanu Realovu generaciju igrao je od 1996. godine do 2007.

Za portugalski Canal 11 objasnio je kako su živjeli Galacticosi, vječna Realova generacija sa njim, Ronaldom, Figom, Zidaneom...

- Ronalda sam upoznao 1993. Uvijek smo bili cimeri, i u klubu i u reprezentaciji. Više sam puta spavao sa Ronniejem nego sa vlastitom ženom - priča danas 46-godišnji Roberto Carlos.

- U Realu smo imali običaj prije večere popiti pivu, a za večerom na svakom stolu su uvijek bile barem dvije boce vina. Dođe za trenera Vanderlei Luxemburgo. Naš čovjek, Brazilac. I Ronnie i ja ga prije druge utakmice koju je vodio sjednemo i lijepo mu kažemo: "Profesore... Tu ljudi imaju neke svoje običaje kojih se drže. Vidjet ćete o čemu se radi, samo nemojte pokušati mijenjati običaj. Ne uzimajte nam pivu prije večere i vino za vrijeme večere" - sjeća se Carlos.

Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL

- Najprije je ukinuo pivu. Onda je ukinuo vino. Onda je u Realu trajao tri mjeseca - objasnio je Brazilac pa se sjetio još jednog trenera koji nije shvatio u kakvu je svlačionicu došao.

- Jose Camacho. Klupska i španjolska reprezentativna legenda. Ozbiljan čovjek, gospodin. Došao je, sa svakim se osobno rukovao, to traje i traje... Mi sve čekamo neki prvi govor, a on samo kaže: "Hoću vas sutra u 7 ujutro na treningu. Sve. Do jednoga". On je trajao... deset dana - opisivao je Carlos kako se ekipa koja nikad nije trenirala prije 10:30, a najčešće ne ranije od 17:00 rješavala rigidnih trenera.

- Vicente Del Bosque je imao fantastične uspjehe i sa Realom i sa Španjolskom jer je sve razumio. Bili smo Ronaldo, Figo, Raul, Zidane, Beckham, Sergio Ramos, Casillas, ja... Moglo je biti jako opasnih situacija, ali sami smo sve držali pod kontrolom i nije bilo pametno doći pa uvoditi neka nova, radikalno drukčija pravila.

O luksuzu i glamouru Galacticosa...

- Završi utakmica, sjedne svatko u svoj auto i onda se opet sretnemo na aerodromu. Ronaldo sjedne u svoj privatni avion, Zidane u svoj, Figo u svoj, ja u svoj itd. I nitko nema pojma kamo ovi drugi idu. Bili smo mladi i puni para pa smo radili takve gluposti. Sjećam se da sam pratio kada imamo utakmice subotom pa da onda u nedjelju mogu odletjeti uživo gledati GP Formule 1 pa gdje god se na planeti vozilo - rekao je Roberto Carlos u mikrofon nekadašnjem vrataru Porta i Barcelone, a danas novinaru Canala 11, Vitoru Baiji.