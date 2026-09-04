Roberto Soldić potpisao za UFC!

Najbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić (31) novi je borac UFC-a! Dugo su MMA fanovi u Hrvatskoj čekali ovu vijest, a Soldić će se uskoro konačno okušati u najboljoj svjetskoj organizaciji u sportu.

Mnogi su Soldića smatrali ponajboljim velterašem na svijetu koji se ne bori pod okriljem UFC-a, a ne zaboravlja se i njegov nokaut nad bivšim prvakom srednje kategorije, Dricussom Du Plessisom.

Podsjetimo, Soldić je imao odlične nastupe u poljskom KSW-u, nakon čega je potpisao za ONE organizaciju koja mu je ponudila unosniji ugovor. Još nisu poznati detalji ugovora i termin Soldićeva debija u UFC-u.

🚨NEW UFC FIGHTER🚨



Per the UFC Website, 🇭🇷Roberto Soldic (21-4) has signed with the #UFC !



He's the former KSW double-champ.



H/T @pelunaton



P.S. Repost since I messed up the flag. Sorry my Balkanese followers !

P.S2 : He was added as a Welterweight#MMA pic.twitter.com/pQ8Frj5alc — The Matchmaker (@MMA__Matchmaker) September 4, 2026

Mnogi smatraju da je velter kategorija trenutačno najkompetitivnija u UFC-u. Aktualni prvak, Rus Islam Mahačev, u kolovozu je obranio titulu protiv Irca Iana Garryja. Soldića ne čeka jednostavan put do vrha, Mahačev želi nanizati još nekoliko obrana pojasa i time zacementirati svoj status kao jedan od najvećih MMA boraca ikad.

Tu su i opasni udarači poput Carlosa Pratesa i Michaela Moralesa, hrvači poput Seana Bradyja i Garryja te bivši prvakci Leon Edwardsa, Jack Della Maddalena i Belal Muhamed. Srpski borac Uroš Medić rangiran je kao 10. najbolji borac u kategoriji.