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Roberto Soldić potpisao za UFC!

Piše Luka Tunjić,
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Roberto Soldić potpisao za UFC!
Zagreb: Final Fight Championship, MMA borba, Roberto Soldi? - Ivica Truš?ek | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Još nisu poznati detalji ugovora i termin Soldićeva debija u UFC-u. Hrvatski MMA borac nastupat će u velter kategoriji, koju mnogi smatraju najkompetitivnom u organizaciji. Prvak je Rus Islam Mahačev

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Najbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić (31) novi je borac UFC-a! Dugo su MMA fanovi u Hrvatskoj čekali ovu vijest, a Soldić će se uskoro konačno okušati u najboljoj svjetskoj organizaciji u sportu.

Mnogi su Soldića smatrali ponajboljim velterašem na svijetu koji se ne bori pod okriljem UFC-a, a ne zaboravlja se i njegov nokaut nad bivšim prvakom srednje kategorije, Dricussom Du Plessisom.

Podsjetimo, Soldić je imao odlične nastupe u poljskom KSW-u, nakon čega je potpisao za ONE organizaciju koja mu je ponudila unosniji ugovor. Još nisu poznati detalji ugovora i termin Soldićeva debija u UFC-u.

Mnogi smatraju da je velter kategorija trenutačno najkompetitivnija u UFC-u. Aktualni prvak, Rus Islam Mahačev, u kolovozu je obranio titulu protiv Irca Iana Garryja. Soldića ne čeka jednostavan put do vrha, Mahačev želi nanizati još nekoliko obrana pojasa i time zacementirati svoj status kao jedan od najvećih MMA boraca ikad. 

Tu su i opasni udarači poput Carlosa Pratesa i Michaela Moralesa, hrvači poput Seana Bradyja i Garryja te bivši prvakci Leon Edwardsa, Jack Della Maddalena i Belal Muhamed. Srpski borac Uroš Medić rangiran je kao 10. najbolji borac u kategoriji.

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