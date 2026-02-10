Rođen je u Rijeci, a na Igrama lovi medalju za Kanadu u sportu gdje se juri i do 150 km na sat

Dok traju Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini, a svijet gleda prema poznatim skijaškim i klizačkim zvijezdama, jedan sport redovito privlači pažnju zbog svoje nevjerojatne opasnosti i adrenalina. Riječ je o skeletonu, disciplini u kojoj se sportaši strmoglavljuju niz ledenu stazu brzinama do 150 kilometara na sat, ležeći na trbuhu s glavom samo nekoliko centimetara od leda. Iako Hrvatska u ovom sportu nema službenog predstavnika, pratit će se nastup Josipa Brusića, mladića rođenog u Rijeci koji brani boje Kanade.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Josip Brusić rođen je 2002. godine u Rijeci, no njegov životni put odveo ga je daleko od Kvarnera. Kao dvanaestogodišnjak, preselio se s obitelji u Kanadu, prvo u Lloydminster, a zatim u Calgary. Prilagodba na novu sredinu bila je iznimno zahtjevna, ponajviše zbog jezične barijere jer u početku nije govorio engleski. Utočište i način za sklapanje prijateljstava pronašao je u sportu, koji je za njega postao, kako je sam rekao, "univerzalni jezik".

U Hrvatskoj i na početku svog kanadskog života bavio se nogometom i atletikom, gradeći se kao sprinter na dionicama od 100 i 200 metara. Upravo je njegova eksplozivnost zapela za oko atletskom treneru Jasonu Lindsayu u Calgaryju, gradu s bogatom tradicijom zimskih sportova. Lindsay mu je predložio da se okuša u bobu ili skeletonu, sportovima koji zahtijevaju iznimnu snagu i brzinu na startu. Brusić je poslušao savjet i odabrao skeleton, odluku koja mu je na kraju donijela olimpijsku normu.

Mnogi skeletonaše smatraju "najluđim" sportašima na Igrama, a sam pogled na jurnjavu ledenom stazom ledi krv u žilama. Brusić, međutim, objašnjava da je ključ u pobjedi nad vlastitim strahom.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

​- Nije prirodno da se spuštaš na glavu na trbuhu, ali ako uspiješ pobijediti strah, pokušaš biti što mirniji, onda ćeš biti jako dobar - pojasnio je u jednom razgovoru.

Iako izgleda zastrašujuće, tvrdi da je skeleton sigurniji od klasičnog sanjkanja.

​- Izgleda opasno, ali nećeš glavom udariti, nema ništa ispred tebe. Nikad nećeš biti u situaciji gdje ćeš glavom ići u zid. Postoji komad željeza koji bi nas zaustavio da se ozlijedimo - dodaje, napominjući kako su padovi sastavni dio učenja.