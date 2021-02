Poznato je da slavni, a oni i manje slavni nogometaši nerijetko uživaju u uslugama djevojaka upitnog morala, a španjolski nogomet potresao je medijski istup za El Espanol najpoznatije španjolske transeksualke Amor Romeire (32) koja tvrdi da je spavala s 'pola' svlačionice Real Madrida.

- Imala sam odnos sa puno nogometaša iz cijele španjolske lige, a najviše ih je bilo iz Real Madrida. Naravno, ne mogu reći o kojim igračima je riječ, ali priznajem da sam se u jednog čak i zaljubila. Bio je to najljepši igrač u ligi. Nisam o tome nikom govorila. Samo je dvoje meni najbližih ljudi znalo kako se osjećam - ispričala je Romeira.

- Sa tim u kojeg sam se zaljubila zapravo nisam imala odnos. Nismo stigli dalje od poljupca. Dobro se ljubi, ali igrao je toplo-hladno sa mnom. Povremeno me je znao izluditi, pa sam ga blokirala na svim društvenim mrežama. Riječ je o jednom od najlepših nogometaša lige. Ispostavilo se da je on prikriveni homoseksualac, samo ne smije to javno objaviti zbog homofobije u nogometu - objasnila je Amor.

Romeira se proslavila u španjolskoj verziji "Big Brothera", a kasnije se pokušala probiti u pjevačke 'vode' gdje nije bila uspješna, ali je često dobivala ponude da reklamira određene brendove pa se tako i kretala u svijetu poznatih i slavnih.

- Sve je to lijepo, uživate u blagodatima, kupujete u "Chanelu", živite u luksuznoj kući, putujete, posjećujete najbolje restorane i slično, ali na kraju dana, kad se pogledate u ogledalo, imate rogove - opisala je Romeira aludirajući na to većina nogometaša vara supruge.