Rodgers: Pa Iheanacho je ono morao zabiti, rekao sam mu to

Još se ne stišavaju reakcije na Otoku nakon utakmice Manchester Cityja i Leicestera (1-0). Utakmicu je krasnim golom odlučio belgijski stoper Vincent Kompany, a 'građani' su uzeli tri boda koja su im nasušno trebala u borbi za naslov engleskog prvaka i sada drže 'pole position'.

Naime, City sada ima 95 bodova, samo bod više od Liverpoola, ali pobjedom u zadnjem kolu nad Brightonom u gostima jamči im naslov prvaka. Liverpool se nada da će se 'građani' na tom putu poskliznuti, a morat će i oni odraditi svoju zadaću pa uzeti tri boda protiv Wolvesa.

Ipak, sve je moglo biti drugačije da je nigerijski napadač Kelechi Iheanacho (22) zabio stopostotnu šansu u 87. minuti utakmice. Primio je loptu u prostor, izbio sam pred Edersona pa neobjašnjivo pucao pored gola.

Video promašaja pogledajte OVDJE.

- Morao je to zabiti, rekao sam mu to nakon utakmice, u velikim utakmicama ne pruža vam se puno ovakvih prilika - kazao je trener Leicestera Brendan Rodgers.

Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL

Rodgers žali za propuštenom prilikom.

- Bila je ovo neizvjesna utakmica, dobro smo odradili posao u obrani. Oni nisu imali mnogo prilika, nismo ni mi. Ali onu koja nam se ukazala morali smo je iskoristiti. On to zna - razočaran je bio trener 'lisica'.

- Ušao je sa klupe i ostvario jak utjecaj na igru. Mislim da smo zaslužili dati taj gol - zaključio je Rodgers.

Neće to biti utjeha navijačima Liverpoola koji su počeli kovati teorije zavjere nakon tog promašaja Iheanacha. Naime, Kelechi je bivši napadač Manchester Cityja, a 'lisice' su ga platile nešto više od 27 milijuna eura. Neki navijači Liverpoola smatraju da je Nigerijac namjerno promašio. Namjerno ili ne, prosudite sami.

Pep:I will sell you to Leicester city



Agent Iheanacho: why boss ?



Pep: one day you will win us the tittle my boy



Agent Iheanacho: thank you for trusting me with this 😁 pic.twitter.com/phrt6mKXs4