Rodio se s pola kile, srušio je Klička pa bio na životnom rubu

Od prerano rođenog djeteta do boksačkog šampiona. Životna je priča to boksača Tysona Furyja (31), samoprozvanog 'Gypsy Kinga' koji će se u noći sa subote na nedjelju, 22. na 23. veljače, boriti protiv Deontaya Wildera (34) u velikom uzvratu nakon godinu i tri mjeseca od izjednačenog meča u Staples Centru.

Tad su suci odlučili kako nijedan borac nije bio toliko bolji od drugog da bi pobijedio, a na obje su se strane ljutili zbog te odluke. No, sad imaju priliku pokazati koji je od spomenutog dvojca zapravo bolji. Ili se možda ponovi remi - bilo bi to iznenađujuće da se dogodi u drugom njihovom meču, ali s obzirom na renome boraca - moguće je.

Rodio se 3 mjeseca prerano

U razgovoru za BBC otac Tysona Furyja, John, rekao je da mu je sin nakon rođenja težio samo pola kilograma. Šanse za preživljavanje bile su minimalne, ali Fury se od prvog dana na Zemlji počeo boriti.

- Tyson je bio začet slučajno, a njegova majka i ja izgubili smo nekoliko djece između njega i najstarijeg brata. Nadali smo se da on nekako može preživjeti - započeo je John Fury.

Sjedili su kraj njega dan i noć i to malo dijele svakog je dana izgledalo sve bolje. Dobio je i ime po Mikeu Tysonu koji je tada bio, a i danas je, pojam borca. Fury je u djetinjstvu imao problema s groznicama koje su izazivale česte halucinacije.

- On je vidio zapaljene zavjese i lavove koji mu žvaču stopala - rekao je Tysonov otac.

Foto: Instagram/orijent

Tyson od pola kile izrastao je u 'malog debelog' kako ga je otac često nazivao. Njegova se obitelj često selila, a kad je Fury imao 11 godina, napustio je školu kako bi ocu pomogao graditi kuću u Winslowu i tamo je postao zaljubljen u boks. Otac mu je bio boksač koji nije želio da mu sin krene istim putem.

- Želio sam da moja djeca budu educirana kako bi mogla negdje raditi ili otvoriti svoj obrt. Ali, Tysonova želja jednostavno je bila jača. Taj mali debeljko čekao me u autu nakon treninga i jednostavno je želio raditi isto što i ja - boksati. Jednog dana sam popustio i dao mu da navuče rukavice. Tada me šokirao. Vidjelo se kako je on prirodni talent.

Kad je Fury počeo ozbiljno trenirati, nije mu bio problem na trening ići pet kilometara biciklom u jednom smjeru. Jedan od njegovih prvih trenera, Steve Egan, predviđao je da će Fury biti šampion.

Rapidno je napredovao

Tyson je trenirao, a napredak je bio sve očitiji. S ocem kraj sebe od prvog dana, imao je mentora na svakom koraku. U amaterskoj karijeri ubilježio je 31 pobjedu, od čega 26 nokauta, i 4 poraza.

Tada je, sa 20 godina, Fury upisao svoj profesionalni debi. Bilo je to protiv Mađara Béle Gyöngyösija, a 'The Furious One', kako se sam prozvao, nokautirao ga je u drugoj minuti prve runde. S ocem u kutu, Fury je nanizao 12 pobjeda, ali tada je ostao bez podrške iz kuta.

Otac je u jednoj tučnjavi na aukciji auta izbio oko Oathieju Sykesu i za to dobio 11 godina zatvora. Izgubio je tada Tyson kontrolu, bio je prvi put odgovoran sam za sebe. Boksao je na visokoj razini, ali izvan ringa je bilo svega. treninga nije nedostajalo, ali nije ni alkohola, zabava, problema u tučnjavama...

S ocem u kutu srušio Klička

Novaca je bilo sve više, a Fury je nizao pobjede. Postao je poznat po svojim bahatim istupima, a svijet ga je najbolje upoznao u vrijeme borbe s Vladimirom Kličkom. Mnogima koji nisu furiozno pratili boks, Fury je bio velika nepoznanica. Kraj Klička, ni osoba sa skorom 24-0 nije izgledala opasno.

Ali, tog 28. studenog, svjetska javnost upoznala je Tysona novog doba. Izdominirao je u borbi protiv, do tada nedodirljivog šampiona, a to je za tada ogromni ego bio veliki poticaj. Imao je i oca kraj sebe koji je izašao iz zatvora, ali nije više mogao doprijeti do Tysonove svijesti.

Irac romskog podrijetla pobijedio je 12 godina starijeg Vladimira Klička jednoglasnom odlukom sudaca. Potpuno zasluženo. Tyson je napravio nezamislivo. Dominirao je protiv Vladimira Klička pred 50.000 navijača i slavio na bodove protiv jednog od najboljih tehničara u povijesti boksa. Irski div visok 206 centimetara s rasponom ruku od 216 cm dominirao je od prve runde, dobio je prve ozbiljnije udarce tek u devetoj rundi.

Foto: Reuters/PIXSELL

- Hvala Isusu Kristu. Pobijedio sam velikog šampiona Vladimira Klička. Ostvario mi se san. Radio sam tako naporno za ovo. Ne mogu vjerovati da sam uspio - kroz suze je pričao 27-godišnji Tyson Fury nakon jedne od najvećih senzacija u povijesti boksa.

Tada su stvari stvarno krenule naopako

Slava je tada udarila u glavu velikog Irca: Htio je revanš protiv Klička dok je IBF želio borbu između njega i prvog izazivača Vjačeslava Glazkova. Čak su otišli toliko daleko da su mu oduzeli titulu koju je tada bacio u WC školjku.

Foto: Tyson Fury/Twitter

Bio je tada glavna faca, mogao si je priuštiti što god poželi. Uletio je u ring Wilderu, mnogi su borbu za ujedinjenje pojasa priželjkivali već tada, ali dogovoren je revanš između Furyja i Klička. Još jedan spektakl. Ali od svega ništa - Fury je ozlijedio gležanj i morao se povući iz tog dvoboja.

Boksačka javnost ponovno je dočekala najavu velikog dvoboja. Isto mjesto, isti akteri, samo nekoliko mjeseci kasnije. I tada su krenule provokacije, Kličko je cijelo vrijeme naporno trenirao dok je Tyson to sve ponovno olako shvatio. Izgledao je tada nekako čudno, problemi dublje prirode ponovno su počeli izlaziti na vidjelo.

- Tada sam živio u strahu. Bojao sam se svake zvonjave mobitela jer sam mislio da će mi netko javiti da se Tyson ubio. Nisam mogao više izdržati i uselio sam se kod njega - rekao je John.

Bio sam izgubljen

Nekoliko tjedana nakon što je došao na vrh, Fury je pao u depresiju, počeo je piti i drogirati se. Ostao je i bez svih pojaseva. Bio je izgubljen, bez volje za životom. U emisiji kod Joea Rogana otkrio je najteže trenutke tijekom depresije.

- Pio sam, drogirao se i provodio noći uz prostitutke. Kad imate neki cilj još od djetinjstva i dođete do njega... Nisam znao što dalje. Bio sam izgubljen. Pio sam po 18 bočica žestokog pića, nakon toga viski i votku - rekao je Fury.

Uzimao sam kokain s alkoholom

Dolazak na vrh bio je previše za njega.

- Kad sam bio amater, gledao sam Kličkove borbe na TV-u. Odjedanput sam se našao u ringu s njim i pobijedio ga. On je bio moj Everest. Pokušao sam se samo povući iz boksa, ali to nije bilo dovoljno. Sve sam probao, golf, pucanje u mete, izlaske, striptiz klubove... Ništa nije pomoglo. Osjećao sam prazninu - ispričao je Fury.Kombinirao je drogu i alkohol.

- Do tog trenutka nikad nisam uzeo drogu. Kokain sam uzimao redovno, kokain i alkohol. Kad sad pogledam na sve to, bih li promijenio? Ne bih. Jer znam da se to jednostavno moralo dogoditi. Budio sam se i mislio kako ne želim živjeti ovako, samo radim probleme bližnjima i nitko me ne može urazumiti. Počele su mi dolaziti lude misli u glavu - rekao je Fury i nastavio:

- U ljeto 2016. godine kupio sam novi Ferrari. Vozio sam po autoputu i kazaljka je bila na 305 kilometara na sat. Išao sam ravno prema betonskom mostu. Nije me bilo briga ni za što. Samo sam želio sve okončati. Već sam se pozdravio sa životom kad sam čuo glas 'Nemoj, misli na djecu i obitelj, na sinove i kćer koji će odrastati bez oca'. Malo prije mosta sam usporio i stao sa strane. Tresao sam se... Tad sam si rekao da je to zadnji put da uopće razmišljam o samoubojstvu - rekao je Fury koji je potražio pomoć.

- Bio sam kod psihijatrice i rekla mi je da sam bio na samom rubu. Puno mi je ljudi prije nje reklo da moram promijeniti život, nisam bio svjestan toga. Otišao sam kući u mračnu sobu i rekao Bogu da mi pomogne. Nikad prije nisam tražio Boga za pomoć. Osjetio sam kako mi suze padaju po prsima, znao sam da neću ovo moći sam.

Izgubio sve titule

Uslijedio je šok. 'Gypsy King' pozitivan je na kokain, gubi sve pojaseve i odlazi iz svijeta boksa. Kraj. Novac nije mogao kupiti njegovu sreću, 'navukao' se na kokain i pao u žestoku depresiju. Pokušao se i ubiti, ali je odustao.

- Već mjesecima ne treniram. U depresiji sam, jednostavno više ne želim živjeti. Zato mislim kako je uzimanje kokaina sitnica u odnosu na to što više ne želim živjeti. Iskreno, ne znam hoću li doživjeti kraj ove godine. Nadam se kako će me netko ubiti prije nego ubijem sam sebe.

Foto: Jason Cairnduff

Foto: Peter Cziborra

Vratio se u kuću koju je izgradio s ocem. Više nije želio pričati o boksu, samo je provodio vrijeme u krugu obitelji. Nestao je sa scene koju su preuzeli Kličko i Joshua. Nije se puno čulo o njemu, ali njegov otac je vjerovao kako je to bilo samo prolazno razdoblje.

- Ono što se događa u ovom trenutku, ono što on govori i radi ne smije se uzimati za ozbiljno. On trenutno nema kontrolu nad svojim postupcima. I to ne govorim ja, to je profesionalno mišljenje liječnika. Najviše će mu pogodovati malo pomoći i pravi način poštovanja. On obožava boks, to je njegov život i ne vidim razloga zašto se ne bi oporavio. Ali neće se oporaviti ukoliko mu nitko ne želi pomoći. Nije to samo stvar liječnika ili obitelji. Treba poštovanje boksa i ljude oko sporta - rekao je tada John Fury.

Povratak otpisanog

I vratio se. Pobijedio je svoju najtežu borbu još od rođenja, riješio se depresije i ponovno počeo boksati. Vratio se deblji nego ikada i krenuo sa poznatim trash talkom.

Bio je u groznom stanju, a prozivao je 'modernog Apolona' Anthonyja Joshuu.

Pokazao je veliku volju, pogotovo nakon što je Anthony Joshua porazio Vladimira Klička i Fury više nije bio tako poseban što se tog uspjeha tiče. 'Nabrijao' se na novog prvaka i krenuo žestoko topiti kilograme, trenirao je poput Rockyja Balboe. Tada je nastala i popularna slika.

Foto: tyson fury/instagram

Nakon 924 dana izbivanja iz ringa, vratio se i razbio švicarskog Albanca Sefera Seferija. Tehničkim nokautom u četvrtoj rundi nekadašnji je svjetski prvak u teškoj kategoriji izveo uspješan 'comeback' nakon što mu je oduzeta licenca zbog kršenja anti-doping pravila i zloupotrebe lijekova.

'Gypsy king' je u Manchesteru pred 15 tisuća ljudi ostvario 26. pobjedu u jednako toliko nastupa. Djelovalo je to baš neravnopravno, a svjestan svoje nadmoći, Fury je tokom meča zabavljao publiku.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Slavio je i protiv Francesca Pianeta, Talijana koji također nije dorastao divu velikog srca. Očito je bilo da Fury više nije onaj stari. Šoumen ostaje šoumen, imao je povratak sa stilom.

Povratak sa stilom

Vratio se i to kako. Deontay Wilder i Tyson Fury boksali su 12 rundi u Los Angelesu u meču godine koji je završio bez pobjednika! Wilder je ostao WBC prvak, iako je dvaput rušio Furyja, ali nije ga uspio pobijediti i obojica su ostala neporažena. Tyson Fury je dominirao 10 rundi, plesao je u ringu i pokazao djelić magije kojom je srušio Klička, ali dvaput je pogriješio i to ga je vjerojatno koštalo pobjede.

Prvi je put, u devetoj rundi, spustio glavu i primio udarac nakon kojeg je završio na podu. Nije bio previše uzdrman i brzo se vratio u meč i nastavio dominirati, ali u 12. rundi Wilder je pokazao zašto je prvak.

Razoran udarac desnom pa kroše ljevicom i svi su mislili da je Fury 'zaspao'.

Ali irski div ne samo da je ustao, već je uzvratio i uzdrmao Wildera! Da nije bilo ta dva nokdauna, Fury bi glatko dobio sudačkom odlukom jer ovo je, veći dio meča, bila škola boksa. Fury je bio učitelj, a Wilder učenik..

Pobijedio Schwarza i Wallina, prozivao Miočića, okušao se među kečerima

Boksao je Tyson Fury nakon Wildera i protiv Toma Schwarza (25) nokautom u drugoj rundi, bio je to lagani ispit za Furyja. Nakon toga odradio je jedan od težih mečeva u karijeri i to protiv Otta Wallina (28). Pobijedio ga je odlukom sudaca, ali imao je velikih problema.

Tyson Fury (31) preživio je jedan od najstresnijih mečeva u karijeri. Britanski boksač pobijedio je Šveđanina Otta Wallina (28) na priredbi u Las Vegasu jednoglasnom sudačkom odlukom.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

No još u trećoj rundi od 12 neporaženi teškaš dobio je gadnu porezotinu iznad desnog oka nakon sudara glavama. Krv je šikljala, nekako su ga pokrpali i uspio je izdržati do kraja i slaviti.

- Znam da bi Ottov otac bio jako ponosan na sina. Bila je to sjajna borba, dobio sam udarac u oko i to je promijenilo meč. Većinu vremena nisam mogao vidjeti na to oko. A onda je došlo i do sudara glavama i opet sam dobio porezotinu. Dobrih i teških 12 rundi - priznao je Fury.

Zatim se okrenuo okršajima sa Stipom Miočićem (37). Najavio je kako će ući u oktogon i to pod trenerskom palicom 'zloglasnog' Conora McGregora (31).

- Tko je teškaški prvak u UFC-u? Američko-hrvatski borac Stipe Miočić. Prihvatio bih meč s njim iste sekunde, bez ikakvih problema. I s Francisom Ngannouom. S bilo kojim teškašem kojeg imaju. Ne bojim se niti jednog od njih. Ja sam Kralj Cigana. Boksač sam i jedan opaki tip - poručio je Fury u razgovoru za iFL TV.

Foto: REUTERS/Instagram

Stipe ga je samo hladno 'spustio', a Fury se više nije oglašavao što se tiče ulaska u oktogon. PA je otišao i među kečere. Britanac se prvi put okušao među kečerima, u WWE-ovom događaju u Saudijskoj Arabiji gdje je za samo jednu borbu zaradio 15 milijuna dolara. U debiju je "riješio" Brauna Strowmana, jednog od trenutno najpoznatijih boraca koje WWE ima.

Spasio čovjeka od samoubojstva

Doživio sam neobično iskustvo. Nepoznati stranac pokucao mi je noćas na vrata i rekao da se želi ubiti, ali da želi prvo popričati sa mnom, započeo je priču Tyson Fury (31). Fury je odlučio kako će sa spomenutim strancem otići na trčanje te će mu pokušati objasniti kako si nije vrijedno oduzeti život.

- Ponizan sam, ali i isfrustriran u istom trenutku. Nakon što mi se obratio, odveo sam ga na trčanje. Nakon razgovora i pretrčane tri milje, otišao je sretan kao malo dijete i mislim da je uspjelo - objasnio je Tyson.

Čovjek je pokucao na prava vrata jer se upravo Fury svojevremeno borio s teškom depresijom i bio na rubu suicida.

- Za sve one vani koji razmišljaju o samoubojstvu, ne činite to. Bit će bolje, obećajem vam. Postoji pomoć i to već iza ugla, potražite medicinsku pomoć odmah i vratit ćete se na pravi put. Nije gotovo. Nije bilo gotovo tad, nije gotovo sad. Ne predajte se, borite se i nikada ne odustajte. Kao što sam ja ustao u 12. rundi protiv Wildera. Bez obzira na to koliko puta padnete, nemojte ostati na dnu. Dignite se iz toga jer se mi nikad ne predajemo - objasnio je Fury.

Sad ga čeka novi okršaj s Wilderom

Stajat ću iznad tebe nakon pobjede. Jesi li ikad čuo za Davida i Golijata, znaš što se dogodi u toj priči? Dogodit će se opet, govorio je Deontay Wilder (34) u lice Tysonu Furyju (31) koji mu nije ostao dužan na posljednjoj konferenciji za novinare prije meča koji će se održati sa subote na nedjelju, 22. na 23. ožujka.

- Ali ti ne vjeruješ u Davida i Golijata, beskorisni stvore! Trenirao sam kao lud, ne možeš me baciti na pod. Prestani me gurati - tek je izustio Fury, a Wilder ga je odgurnuo s obje ruke. 'Gypsy King' ponovno mu se približio te uzvratio istom mjerom, a onda su se u sve umiješali zaštitari koji su stali između dva boksača.

Tad su mogli samo nastaviti 'rat riječima'. A Deontay Wilder imao je tu nesreću što mu je s druge strane, uz Conora McGregora (31) stajao ponajbolji svjetski 'trash talker' u svijetu sporta. Moglo bi se reći, Wilder je dobio porciju izvan ringa, a priliku za uzvrat imat će s navučenim rukavicama.

POGLEDAJTE SUČELJAVANJE

- Pa nisi me mogao pobijediti zadnji puta, a govoriš da ćeš sad slaviti? Tri godine nisam boksao čovječe, ljudi ti se smiju. Morali su me opljačkati da ti daju barem remi. Pa i ovaj put ti si samo izazivač, ja sam dominantniji teškaš. Kome zvoni j*beni telefon? Ma to je znak za tebe. Tad sam pao i ustao, ovaj put ti to neće uspjeti - vikao je Irac kojeg je nasmijala zvonjava iz publike.

Prema viđenom na posljednjem sučeljavanju, boksači su spremni za uzvrat. Kladionice malu prednost daju 'brončanom bombarderu' na kojeg je koeficijent u prosjeku 1,80, na pobjedu Furyja koeficijent je 2,00, a na izjednačen rezultat koeficijent je 20. Podsjetimo, u prvom je meču prije godinu i tri mjeseca Tyson Fury dva put bio u nokdaunu, ali suci su odlučili kako meč završava bez pobjednika.

Uputili su tada boksači lijepih riječi jedan prema drugom, ali sad su se opet vratili na staro. Sve je to boksački folklor i ono što čini sam okršaj zanimljivijim, a ono pravo dogodit će se u noći sa subote na nedjelju, oko 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu, kad spomenuti dvojac ukrsti rukavice u Grand Garden Areni u Las Vegasu.