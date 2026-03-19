Rokas Pukštas: Čuo sam priče o navijačima Hajduka. Jednom su iskopali 11 grobova za igrače

Rokas Pukštas (21) je ove sezone ponajbolji igrač Hajduka. Nakon teške prošle sezone u kojoj je često bio i na klupi, ove je sezone pod Gonzalom Garcijom pronašao svoje mjesto u početnoj postavi Splićana, a u intervjuu za Goal podijelio je svoja razmišljanja.

- Split je nevjerojatan grad, pogotovo vrijeme. Odmah je uz more. Ovdje imate sve. Imate planine, more, klimu i sjajne navijače. Manji je grad, ali kultura je ovdje vrlo jaka. Kad sam dolazio sa 16 godina, uvijek mi je bilo sigurno. Putovao sam na mnoga mjesta. Split mi je najdraži - započeo je pa opisao kako je Torcida preskočila ogradu i krenula na igrače prošle sezone.

- Čuo sam priče o navijačima iz prošlosti. Momčad bi bila u nizu poraza i navijači bi preko noći otišli na trening-teren i iskopali 11 grobova za igrače... Ti ljudi su ozbiljni. Očekuju da pobjeđujemo svaki vikend. To je nešto što nikada prije nisam doživio - priznao je Amerikanac.

Pukštas je otkrio i kakav je osjećaj bio dijeliti svlačionicu s Ivanom Perišićem, koji je u Hajduku igrao od siječnja 2024. do kraja sezone.

- Sjećam se da sam pomislio: 'Stvarno sjedim ovdje s njim'. On je igrao finale Svjetskog prvenstva, a ja sam 18-godišnji klinac... Ja sam tip osobe koja postavlja puno pitanja. Ne bojim se pitati.

Ipak, Pukštas je priznao da mu je Ivan Rakitić bio najveći uzor u svlačionici.

- Pitao sam ga o Svjetskom prvenstvu. Sjećam se da mi je pričao o izvođenju jedanaesteraca, o nervozi koju je osjećao, kako su svi bili pod stresom jer su bili autsajderi. Svaki put kad bi prošli dalje, postajali bi sve sigurniji. Svi su nervozni, nitko ne želi promašiti, a Rakitić je morao reći. 'U redu, ja ću pucati prvi', i onda svi mogu steći samopouzdanje. Malo tko ima takvo iskustvo. To je ono što sanjam doživjeti. To će me pripremiti da budem na razini kada moje prilike dođu - kaže Pukštas.

Hajdukov adut sanja o nastupu na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom SAD-a, iako je pitanje hoće li biti na popisu putnika.

- Moj je cilj doći do seniorske reprezentacije i igrati. Osjećam da je to to. Korak po korak, ali na to sam fokusiran. Ako mislim da zaslužujem poziv, a ne dobijem ga, razmišljam o stvarima koje trebam poboljšati. To se onda kotrlja poput snježne grude. Znam da ću, kada prilika dođe, biti spreman. Pomaže mi jer me tjera da se preispitam i vidim što mogu bolje, da se ne opustim. Da sam dobio priliku prerano i da nisam bio spreman, možda druga nikad ne bi došla.

Zanimljivo, Pukštas u slobodno vrijeme voli igrati šah.

- Volim igrati šah jer mi pomaže u mentalnom fokusu. Nastavljam težiti višim razinama, ali to je svakodnevni proces. Samopouzdanje stječem iz spoznaje da sam učinio sve što sam mogao kako bih se pripremio za nastup.

Poznato je da Amerikanac litavskih korijena ima sjajne fizičke predispozicije, a otac i majka su mu bili uspješni atletičari.

- Moji roditelji su odradili sjajan posao usadivši mi da sam marljiv radnik. Najgore što mi se može dogoditi je da postanem samodopadan. Ne mogu očekivati da ću igrati ili bilo što postići. Jedna od najboljih stvari za mladog igrača je da se od njega očekuje da igra na visokoj razini, i mislim da je to usađeno u moj karakter. To me izgradilo kao igrača bez velikih oscilacija, igrača koji jednostavno isporučuje - dodao je.

Pukštas je ove sezone odigrao 26 utakmica i zabio osam golova, uz tri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura.