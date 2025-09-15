Obavijesti

Sport

Komentari 0
ROKU JE MALO FALILO

Roko Farkaš i Filip Pravdica bez finala SP-a u skoku u dalj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Roko Farkaš i Filip Pravdica bez finala SP-a u skoku u dalj
5
Foto: Aleksandra Szmigiel

Hrvatski skakači Farkaš i Pravdica nisu izborili finale u Tokiju! Pravdica daleko od forme, Farkaš za 6 cm promašio finale. Jamajčanin Gayle briljirao s 8,28

Hrvatski predstavnici u skoku udalj Roko Farkaš i Filip Pravdica nisu se uspjeli plasirati u finale na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju. Farkaš je doskočio do 7,92 metra, a Pravdica 7,49. 

Filip Pravdica, aktualni hrvatski rekorder, uoči prvenstva je skočio 8,08 metara, no u Tokiju nije pokazao takvu formu. Filip je u prva dva pokušaja prestupio, a u zadnjem je doskočio 7,49 metara, daleko od norme 8,15 metara te prolaza u finale. Pravdica je tako propustio ući u finale velikog natjecanja kao što mu je to uspjelo lani na Olimpijskim igrama u Parizu.

Men's Long Jump Qualification (Groups A & B combined)
Foto: Edgar Su

Debitantski nastup na seniorskom svjetskom prvenstvu imao je Roko Farkaš, svjetski juniorski prvak i aktualni prvak Hrvatske. Roko, koji je primarno desetobojac kojem je dalj najbolja disciplina, dvaput je doskočio do 7,71, a u drugom pokušaju 7,92, čime je popravio svoj najbolji skok sezone (7,89 m). Ipak to mu nije bilo dovoljno za finale i samo ga je šest centimetara dijelilo od finala 12 najboljih. 

Najbolji rezultat imao je Jamajčanin Tajay Gayle (8,28). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku
KIKS 'MODRIH'

Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku

Pozo (21.) i Trontelj (47.) doveli su Goričane u vodstvo 2-0, a Kulenović je zabio gol nakon manje od 20 sekundi na travnjaku u 57. minuti nakon što je ušao s klupe. Stojković je u 62. dobio crveni karton
FOTO Janica Kostelić u rijetkom pojavljivanju u javnosti: Sin me stalno pita kad će dobiti mobitel
NAJAVILA NOVI PROJEKT

FOTO Janica Kostelić u rijetkom pojavljivanju u javnosti: Sin me stalno pita kad će dobiti mobitel

Proslavljena hrvatska skijašica i najuspješnija olimpijka ambasadorica je novog izdanja projekta "Sat za nas" na temu kvalitetnog zajedničkog vremena s djecom uz bivšu paraolimpijku Anu Sršen
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025