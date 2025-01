Roko Ukić debitirao kao trener velikom pobjedom, briljirao njegov sin Luka s 22 poena!

Roko Ukić (40), nekadašnji hrvatski košarkaški reprezentativac, ušao je u trenerske vode. Karijeru je završio 2023. u KK Split, a u tom klubu sad vodi kadete, koji su u prvom kolu Jedinstvene kadetske lige pobijedili zadarsku Diadoru 91-57 (21-10, 26-17, 12-19, 32-11).

POGLEDAJTE VIDEO: Oprostio se Roko Leni Ukić

Igrač utakmice bio je Luka Ukić, Rokov sin, koji je ubacio 22 poena uz osam asistencija. Po 14 poena ubacili su Lovro Pjević i Stipe Neveščanin.

- Bili smo favoriti, očekivali smo pobjedu. Diadora je pružila dobar otpor, posebno u trećoj četvrtini, ali mi imamo širu rotaciju i to je došlo do izražaja. Čestitam igračima i jedne i druge momčadi - kazao je Splitov trener Roko Ukić nakon trenerskoj debija.

O sinu Luki se dosta priča, talentiran je, ima li strast kakvu ste vi imali?

- Ima, ali na malo drugačiji način. Ja nisam znao što je profesionalni sport, nitko u obitelji mi se nije bavio sportom, a on od treće godine ide na utakmice, stalno je okružen profesionalnim sportašima i sve mu je puno bliže, ali što se tiče ambicije i ljubavi, natjecateljskog duha, to je kod njega izraženije i jače nego kod mene. Njegova grupa prijatelja još uvijek igra košarku vani... Rekao bih da on u svojim godinama puno bolje vidi stvari nego ja u istim godinama - rekao je lani Ukić za 24sata.