Roland Garros bez kralja zemlje. Nema legendarnog Nadala, ali Đoković nije favorit u Parizu!

Čudesni Rafael Nadal (36) osvojio je Roland Garros čak 14 puta.

Nijedan tenisač ili tenisačica nije osvojila neki ATP ili WTA turnir, bilo koje klase (ATP 250, 500, Masters 1000, Grand Slam) koliko je puta Španjolac osvojio Roland Garros.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Kada bi pogledali vječnu ATP ljestvicu tenisača s najviše osvojenih 'major' turnira, jasno, vidimo Novaka Đokovića (36) i Nadala na vrhu s 22 titule. Prati ih Roger Federer s 20, a četvrti je Pete Sampras s 14 osvojenih GS titula. Nadal bi, dakle, čak i ako u obzir uzmemo samo njegove Grand Slam titule u Parizu, bio izjednačen sa Samprasom, koji se 2002. umirovio kao rekorder po broju osvojenih major titula.

Foto: Sofascore za 24sata

Veliki Rafa, kralj šljake, nažalost neće braniti titulu u Parizu. Nadal je i u naponu snage vodio velike borbe s ozljedama, a sada, kada se nalazi na 'krivoj' strani tridesetih, okolnosti za Španjolca samo su gore.

- Oporavak od ozljede koju sam zaradio u Australiji ne napreduje kako smo očekivali i Roland Garros za mene postaje nemoguća misija. Nakon mnogo godina neću moći biti tamo - rekao je Nadal uoči Roland Garrosa, a zatim najavio još goru vijest...

- Nemam se namjeru vratiti tenisu idućih nekoliko mjeseci. Teških nekoliko godina je iza mene, a pobjede su samo zamaskirale pravo stanje. ne mogu se pripremite na nivou na kojem to želim, a moram poraditi i na stvarima izvan svoje sportske karijere. Pokušat ću regenerirati tijelo, a neki datum povratka vam ne mogu dati. Kad ću biti spreman, vratit ću se. Hoće li to biti Davis Cup, kraj godine, tako nešto.

Foto: POOL

Situacija je kristalno jasna. Nadal se želi dovesti u što bolju formu kako bi iduće sezone odigrao većinu sezone i oprostio se od tenisa na najbolji način, na terenu, a ne na konferenciji za novinare.

- Pokušat ću ući u potpunosti spreman u iduću sezonu jer mislim da će mi to biti posljednja. Ako niste sretni, to utječe na vaš privatni život. Bio sam jako uzbuđen što ću ponovno igrati na Roland Garrosu, ali to jednostavno nije moguće. Ako sad nastavim igrati mislim da sljedeće godine to neću moći. Pokušat ću se vratiti i pozdraviti sve na onim turnirima koji su me obilježili - rekao je Španjolac.

Može li izvesti još jedno čudo?

Vjerni navijači Rafe navikli su na uspone i padove. Španjolac je imao nekoliko velikih kriza s ozljedama. Veće je probleme prvi put iskusio 2009. kada je doživio i prvi poraz u karijeri na Roland Garrosu. Bolji je bio Robert Soderling, koji je tako zaustavio Nadalov niz od 31 uzastopne pobjede u Parizu (osvojio je Roland Garros 2005, 2006, 2007 i 2008.).

Nadal je nakon meča otkrio kako pati od tendinitisa u oba koljena. Radi se o jednoj od najgorih ozljeda koljena. Naime, tendinitisu koljena posebno su skloni sportaši koji se bave skakačkim sportovima (košarka, odbojka, rukomet). Uzrok tendinitisa koljena leži u velikom opterećenju, a radi se o ozljedi nakon koje nikad niste isti. Posebno ako se nastavite profesionalno baviti sportom, kao što je Nadal. Imao je samo 23 godine kada je saznao tu crnu dijagnozu.

Foto: PASCAL ROSSIGNOL

Istaknimo kako tendinopatija koljena nije najgora ozljeda u Nadalovoj karijeri. Naime, Španjolac pati i od Mueller-Weissovog sindromom. Radi se o izuzetno rijetkom sindromu koji ima degenerativnih simptoma. Nadalu je dijagnosticiran 2006. godine kada je imao samo 19 godina.

Ovo su sve ozljede u karijeri Rafaela Nadala...

Foto: CARL RECINE

Nadal nije jedinstven po tome što je ozlijeđen. Ozljede su sastavni dio gotovo svakog sporta, pa tako i tenisa. Međutim, Nadal je skloniji ozljedama. Mnogi su smatrali, dok je Rafa bio poletniji, živahniji i mlađi, da njegova karijera neće dugo trajati. Nadalov stil igre iznimno troši tijelo. Ima silovite udarce, snažne kretnje i tijelo mu nije toliko izdržljivo.

Jedinstveni ratnik

I usprkos tome, Rafa se nekoliko puta vratio, i to kada su ga gotovo svi otpisali. Prvi čudesni povratak imao je 2013, u možda najboljoj povratničkoj sezoni svih vremena. Spomenuli smo ozljedu koljena koja ga je udaljila s terena u drugoj polovici sezone. Španjolac je propustio 222 dana i nije igrao profesionalni meč od lipnja 2012. Propustio je Australian Open i tenisu se vratio u veljači na Chile Openu. Završio je drugi, a zatim osvojio titule u Sao Paulu i Acapulcu. Osvojio je i prvi Masters 1000 sezone u Indian Wellsu.

U Monte-Carlu Nadal je izborio deveto uzastopno finale, ali izgubio je u dva seta od Đokovića. Zatim je osvojio turnire na zemlji u Barceloni, Madridu i Rimu. Na Roland Garrosu je izbacio Đokovića u epskom okršaju u polufinalu pa porazio Ferrera u finalu. Steve Darcis šokirao ga je u prvom kolu Wimbledona, ali Nadal je bio u sjajnoj formi na američkoj turneji. Osvojio je Masterse u Montrealu i Cincinnatiju, pa osvojio US Open.

Foto: Reuters/Pixsell

U sličnom se stilu vratio prošle godine. Đoković je deportiran iz Australije i nije branio titulu, ali nitko nije očekivao da će ju Nadal osvojiti. Australian Open 'trn mu je u peti', ali odigrao je sjajan turnir i osvojio rekordnu 21. Grand Slam titulu. Bio je praktički nepobjediv u prvoj polovici sezone, sjajnu formu prenio je i nakon ozljede rebra pa je osvojio i Roland Garros te 22. Grand Slam titulu. Ipak, tijelo je izdalo Nadala. Opet.

Nakon Wimbledona Španjolac je upao u veliku rezultatsku krizu. Izgubio je i od Borne Ćorića na Cincinnati Mastersu, kojeg je hrvatski tenisač osvojio. Zbog ozljede kuka trebao je propustiti četiri do osam tjedana na početku 2023. Još uvijek se nije vratio tenisu. Dapače, Španjolac je 'digao ruke'. Nekoliko mjeseci neće uopće trenirati. Odmara tijelo i sve upućuje da će iduća godina biti posljednja za velikog Nadala. Možemo se samo nadati da će se oprostiti u velikom stilu - sa sjajnim tenisom i još kojom titulom, a ne kao Federer, koji se umirovio na Laver Cupu koji je više ekshibicijske nego kompetitivne svrhe.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Prilika za svakoga

Sada se i ja pitam koliko ću dugo biti u stanju igrati, rekao je Novak Đoković uoči ovogodišnjeg Roland Garrosa. Lako je pomisliti da je srpski tenisač najsretniji što njegov najveći rival neće braniti titulu u Parizu. Sjajna je to prilika za Đokovića, koji je već osvojio Australian Open ove sezone. Trijumfom na French Openu može postati rekorder po broju osvojenih GS titula s 23. Đoković je, ipak, najviše razočaran. Nikad nije bježao od konkurencije, a Nadal je njegov najveći rival.

- Kada je rekao da će mu iduća sezona biti posljednja, osjećao sam se kao da će dio mene otići s njime. On je ogromna motivacija za mene. Zbog njega želim nastaviti igrati i osvajati titule. On me gura u osvajanju titula. Baš me šokirala ta vijest. Definitivno me pogodila.

Foto: YVES HERMAN

Prema kladionicama, najveći je favorit za trijumf na Roland Garrosu Carlos Alcaraz (koeficijent 1,50). Ovaj 20-godišnji Španjolac i prvi tenisač svijeta osvojio je četiri titule ove sezone, iako zbog ozljede nije igrao u Australiji. Lani je na US Openu osvojio prvi Grand Slam u karijeri i opravdano je u uskom krugu favorita.

Foto: Sofascore za 24sata

Naravno, prati ga Đoković (kof. 2,30). Treći je favorit mladi Holger Rune (kof. 7,00) i Danil Medvjedev (kof 8,00), koji je zavolio zemlju i u Rimu osvojio prvi Masters na zemlji.

Foto: Sofascore za 24sata

Iako kralj zemlje neće igrati na Roland Garrosu, obožavatelji tenisa uživat će u najuzbudljivijem Roland Garrosu u zadnjih 20 godina. Nema jasnog favorita za pobjedu, a bez Nadala, svako je iznenađenje moguće.