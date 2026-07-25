Romano: Bennacer će u Katar!

Ismaël Bennacer u Dinamo je stigao u rujnu 2025. na jednogodišnju posudbu iz Milana s opcijom otkupa. Njegov dolazak izazvao je veliko uzbuđenje među navijačima jer se radilo o bivšem prvaku Italije i najboljem igraču Afričkog kupa nacija 2019., od kojeg se očekivalo da donese novu dimenziju veznom redu. Sada će karijeru nastaviti u Kataru zbog financijski pozamašne ponude koju nije mogao odbiti bez obzira što je mogao igrati i dalje u Europi.

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