Gotov je transfer Alžirca. Ismael Bennacer nakon blijede epizode u Dinamu i samo 19 nastupa seli u Katar, gdje ga čeka unosan financijski posao u Al Gharafi
Romano: Bennacer će u Katar!
Ismaël Bennacer u Dinamo je stigao u rujnu 2025. na jednogodišnju posudbu iz Milana s opcijom otkupa. Njegov dolazak izazvao je veliko uzbuđenje među navijačima jer se radilo o bivšem prvaku Italije i najboljem igraču Afričkog kupa nacija 2019., od kojeg se očekivalo da donese novu dimenziju veznom redu. Sada će karijeru nastaviti u Kataru zbog financijski pozamašne ponude koju nije mogao odbiti bez obzira što je mogao igrati i dalje u Europi.
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Njegov boravak u Maksimiru nije protekao prema očekivanjima. Zbog problema s ozljedama i nedostatka kontinuiteta nije uspio uhvatiti pravu formu, a u plavom dresu upisao je 19 nastupa, postigao jedan pogodak i podijelio dvije asistencije. Iako je u pojedinim utakmicama pokazao djelić kvalitete koja ga je svojedobno činila jednim od najboljih veznjaka Serie A, nije opravdao velika očekivanja niti je Dinamo aktivirao opciju otkupa njegova ugovora.
Karijeru će zato nastaviti u Kataru. Kako je objavio ugledni Fabrizio Romano, Bennacer će sporazumno raskinuti ugovor s Milanom i kao slobodan igrač potpisati za Al Gharafu. Tako će nakon kratke epizode u hrvatskom prvaku novu stranicu karijere otvoriti u katarskom prvenstvu.
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