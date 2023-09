Romano: Luka Vušković novi je igrač Tottenhama, potpisao je!

Prije dva tjedna glasno je odjeknula informacija maga za transfere Fabrizija Romana kako je Tottenham blizu dogovora oko transfera mladog hajdukovca Luke Vuškovića (16), a ovaj ponedjeljak je, čini se, posao završen.

Talijan je na društvenim mrežama objavio kako je sve dogovoreno sa strane klubova i igrača i kako će se Vušković priključiti engleskom klubu kad napuni 18 godina, što će biti 24. veljače 2025.

Nije poznata odšteta koju će dobiti Hajduk za talentiranog stopera. Nagađa se da bi na Poljud moglo stići 11 milijuna eura fiksne odštete, čime bi Vušković prestigao rekordera Nikolu Vlašića koji je u Everton otišao 2017. za 10,8 milijuna eura.

Nije igrao ove sezone

Na naše pitanje treneru prije 10 dana kakva je situacija s Vuškovićem, koji je četiri mjeseca bez utakmice (!), Ivan Leko odgovorio je dosta rezervirano:

- On trenira zavisno od svojih momenata. Trenirao je koliko je mogao, sada trenira individualno, fizičke stvari, pazimo na njegovo tijelo, mlad je... Mi smo sretni i počašćeni da jedna mladi igrač do 16 godina ima toliko interesa, to je pohvala svima pogotovo akademiji.

Šef akademije Boro Primorac, pak, na naše pitanje je li Hajduk prodao Vuškovića odgovorio je da: ne zna.

- Meni je drago da su naši treneri napravili super igrača i želim mu sve najbolje. Najvažnije je da igra. Trenira s nama, što je važno i za Hajduk i za hrvatski nogomet, ali ne znam što se događa s transferom. Lijepo je da hrvatski igrači dođu do velikih klubova, poput Gvardiola, Modrića...

Hajduk nije računao na Vuškovića cijelo ljeto i lako će prežaliti njegov odlazak, ali je svjestan da ne može pustiti igrača u takav klub bez adekvatne minutaže. Ostaje vidjeti hoće li do punoljetnosti Luka ostati u Hajduku ili, što je vjerojatnije, na kaljenje u neku od razvojnih liga za Premiership.