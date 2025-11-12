Obavijesti

NEZADOVOLJAN MINUTAŽOM

Romano: Mlada zvijezda Reala napušta klub, dogovor je blizu

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Napadač Real Madrida Endrick (19) koji je 2024. došao iz Palmeirasa za 47,5 milijuna eura otići će u zimskom prijelaznom roku na posudbu u Lyon. Brazilac nije zadovoljan malom minutažom u "kraljevskom klubu"

Realov tinejdžer Endrick (19) blizu je prelaska u Lyon, piše Fabrizio Romano. Priča koja se vuče od listopada dolazi kraju. Brazilac će ići u francuski klub bez prava otkupa pri isteku posudbe krajem sezone. Klubovi su u odmakloj fazi dogovora, a napadač želi prijeko potrebne minute koje mu Xabi Alonso (43) u Real Madridu ne može dati.

LaLiga - Real Madrid v RCD Mallorca
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Ove sezone zaigrao je tek jednom u "kraljevskom klubu", 1. studenog u pobjedi protiv Valencije (4-0). Ušao je u igru zadnjih 12 minuta umjesto Kyliana Mbappea. Endrick je u glavni grad Španjolske stigao 2024. iz Palmeirasa za 47,5 milijuna eura i od tada je skupio 38 nastupa, zabio sedam golova i jednom asistirao. 

Zahvaljujući Real Madridu dobio je poziv u brazilsku reprezentaciju za koju je skupio 14 nastupa i zabio tri gola. Carlo Ancelotti, sadašnji izbornik Brazila i trener Reala prošle sezone vrlo ga cijeni, ali otkako je sjeo na klupu sredinom svibnja nije uključio Endricka ni na kojem reprezentativnom okupljanju. Napadač je posljednji put za reprezentaciju nastupio u ožujku na kvalifikacijskom susretu za SP 2026. protiv Argentine

Champions League - Quarter Final - Second Leg - Real Madrid v Arsenal
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Lyon traži rješenje u napadu i trener Paulo Fonseca (52) smatra ga idealnim dodatkom u momčadi. Lyon je ove sezone zabio osrednjih 18 golova u Ligue 1 i nakon 12 kola nalaze se na sedmom mjestu, a veznjak Pavel Šulc najbolji je strijelac kluba s pet golova. Glede napadača, najbolji strijelac kluba je Afonso Moreira s tek dva pogotka u francuskom prvenstvu. Lyon igra i Europsku ligu i trenutačno je na sedmom mjestu s devet bodova u četiri kola. 

