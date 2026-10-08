Romario brani Ronalda: Trebao je ranije poslati Jesusa k vragu

Mnoge je iznenadio naprasni odlazak Cristiana Ronalda iz kampa portugalske reprezentacije. Naime, sve kulminiralo jer Ronaldo nije dobio ni minute protiv Norveške, a onda također nije bio u planovima izbornika za Jorgea Jesus za susret s Dancima u Ligi nacija.

Iako je Jesus prije utakmice rekao da s Ronaldom nema nikakvih problema, Portugalac je napustio reprezentaciju. Nekoliko dana kasnije Ronaldo (41) objasnio je zašto je napustio kamp portugalske reprezentacije. U obranu Ronladu stao je Romario, slavni brazilski napadač gostujući u Charla Podcastu. Izjavio je da apsolutno razumije Ronaldovu odluku o napuštanju kampa reprezentacije ako su se stvari odvijale onako kako ih je Cristiano opisao.

Foto: Liselotte Sabroe

- Prema Cristianovim riječima, trener nije održao zadanu riječ. A kada ti netko ne održi riječ, taj radi u lošoj namjeri. Ako se dogodilo ono što tvrdi Ronaldo, onda je u potpunosti u pravu - drži Romario.

Legendarni Brazilac opravdao je i Ronaldov iznenadni odlazak iz kampa reprezentacije. - Kažu da je napustio momčad. Pa naravno da jest! Već je jednom prošao kroz poniženje. Zašto bi to morao prolaziti i drugi put? - podvukao je Romario. Prema njegovim riječima, do pucanja je došlo jer nisu ispoštovani raniji dogovori oko izbornikovih javnih istupa.

- Dogovorili su se oko nekih stvari koje je trener trebao izreći na konferenciji za medije, a on nije rekao apsolutno ništa od toga. Ispao je bahat i ostavio Ronalda na vjetrometini. U takvim se okolnostima osjećao diskreditirano, kao netko tko više nema nikakvu važnost, i zato je otišao. Napravio bih potpuno istu stvar - ističe Romario.

Romario je zaključio da bi on otišao i korak dalje od Ronalda. - Prije svega, zalupio bih vratima i otišao. Njegova greška nije bila u tome što je otišao, nego što tog tipa nije puno ranije poslao dovraga - zaključio je legendarni brazilski napadač.