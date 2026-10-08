Navijači poručili Ronaldu: Ne vraćaj se više u reprezentaciju!

Mnoge je iznenadio naprasni odlazak Cristiana Ronalda iz kampa portugalske reprezentacije. Naime, sve kulminiralo jer Ronaldo nije dobio ni minute protiv Norveške, a onda također nije bio u planovima izbornika za Jorgea Jesus za susret s Dancima u Ligi nacija.

Iako je Jesus prije utakmice rekao da s Ronaldom nema nikakvih problema, Portugalac je napustio reprezentaciju. Nekoliko dana kasnije Ronaldo (41) objasnio je zašto je napustio kamp portugalske reprezentacije, ali u njegovu opširnom priopćenju pozornost privlači neobičan detalj, a to je popis od osam točaka koje je izbornik Jorge Jesus, prema njegovim tvrdnjama, pristao izgovoriti pred novinarima. Među njima je i priznanje da je pogriješio što je na zagrijavanje poslao igrača veličine Peléa ili Diega Maradone, a zatim ga ostavio na klupi.

Foto: Liselotte Sabroe

No, što kaže portugalsko bilo javnost? Ronaldove riječi nisu prošle bez reakcija među portugalskim navijačima. Tamošnji sportski list A Bola odlučio je provjeriti što javnost misli o cijeloj situaciji te je čitateljima postavio jednostavno pitanje: ‘Kakav zaključak treba izvući iz Ronaldova priopćenja?‘

Odaziv navijača bio je velik, u anketi je sudjelovalo više od 25 tisuća čitatelja, a rezultati su pokazali kako Ronaldo među njima nije naišao na pretjerano razumijevanje. Dapače, više od 70 posto sudionika smatra da bi njegova kazna trebala biti zabrana povratka u reprezentaciju. Takav rezultat pokazuje koliko je Ronaldov potez podijelio javnost, ali i da među čitateljima portugalskog lista uvjerljivo prevladava stav kako portugalski kapetan ne bi trebao ponovno odjenuti dres reprezentacije.