STOPER HAJDUKA

Ron Raci: Dinamo je jak, ali smo uvjereni da možemo biti prvaci

Piše Jakov Drobnjak,
Ron Raci: Dinamo je jak, ali smo uvjereni da možemo biti prvaci
Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Imam velike snove i naporno ću raditi da ih ostvarim. Zasad sam usredotočen na Hajduk i nadam se da ćemo osvajati trofeje. Uz naporan rad svaki je klub dostižan, a ostalo će doći samo po sebi, rekao je Raci

Hajduk u zadnja tri prvenstvena kola (Slaven Belupo, Osijek, Rijeka) nije primio gol te je ostvario sve tri pobjede. Baš na startu tog niza u prvu postavu ušao je kosovski stoper Ron Raci te je pokazao mirnoću i ozbiljno podigao formu. Dao je intervju za kosovski Telegrafi te je pričao o karijeri i željama u Hajduku.

- Sretan sam što igram svaku utakmicu. Kao i svaki početak, trebalo je vremena za prilagodbu, ali sada se osjećam jako dobro. To mi je pomoglo da svakodnevno napredujem i pokažem što znam. Od prvog dana u Splitu cilj mi je bio postati ključan igrač momčadi. Imam puno samopouzdanja i svaki dan naporno radim kako bih bio najbolji na svojoj poziciji. Mislim da je ovo tek početak - rekao je Raci koji je već dva puta uvršten u momčad kola.

Iako je bilo priča da se oko njega motaju razni klubovi, Raci je naglasio kako je njegov fokus isključivo na Hajduku.

- Imam velike snove i naporno ću raditi da ih ostvarim. Zasad sam usredotočen na Hajduk i nadam se da ćemo osvajati trofeje. Uz naporan rad svaki je klub dostižan, a ostalo će doći samo po sebi - rekao je, a potom se osvrnuo i na Dinamo:

- Dinamo je vrlo jaka momčad, ali borba za naslov trajat će do samog kraja. Motivacija u svlačionici je iznimno visoka i uvjereni smo da možemo postati prvaci. Moramo samo biti oprezni u svakoj utakmici.

