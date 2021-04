I još jedna utakmica nije mogla proći da on ne bude u prvom planu. Ovaj put zbog ne baš zbog pozitivnih stvari. Stalno se nešto ljutio na suigrače i prigovarao im, gestikulirao, mahao glavom, a na kraju utakmice je bacio Juventusov dres i razljutio navijače.

Već je sad praktički jasno da Juve neće osvojiti naslov prvaka Serie A po prvi put nakon 2011. godine, no svaka utakmica je bitna za momčad Andree Pirla jer i plasman u Ligu prvaka opasno visi. Klub iz Torina je u 30. kolu pobijedio Genou 3-1, no Cristianu Ronaldu (36) nije bilo do veselja iako su tri boda tu. Očito se veseli samo kada on zabije.

Iako je najbolji strijelac lige s 25 golova, novi neuspjeh u Ligi prvaka i Serie A očito ga je totalno izbacio iz takta. Kroz cijelu utakmice je stalno nešto prigovarao suigračima, žalio se sucu. Sve je skupa izgledalo malo iritantno, a na kraju je bio ljutit na sebe jer nije zabio pa je bacio Juveov dres na travnjak.

Navijači su ga popljuvali jer tako se ne radi sa svetim dresom, a trener Andrea Pirlo ga brani.

- Normalno je da želi zabiti. To je stav šampiona koji se uvijek žele istaknuti - trener Juventusa te dodao kako klub neće kazniti Portugalca.

I Juve je branio svoju zvijezdu pa je tako otkrio na društvenim mrežama kako Ronaldo zapravo nije bacio dres iz frustracije nego ga je ostavio dječaku koji skuplja lopte. No, svakako mu ga je mogao i osobno dati. I jedna njegova sekunda bi dječaku značila cijeli život.

Ronaldo je iz dana u dan sve nezadovoljniji u Juventusu. Htio je osvojiti s klubom Ligu prvaka, no dvaput zaredom su ispali u osmini finala. Već mu je 36 godina, pitanje je hoće li još ikada imati priliku doći do 'klempavog trofeja', a priče o njegovom odlasku iz Torina su sve glasnije.