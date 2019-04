Ronaldo boravi u vili gdje su bili Jamie Foxx i Sophia Loren

Cristiano Ronaldo stigao je u Dubrovnik privatnim avionom u subotu navečer kako bi na omiljenoj turističkoj destinaciji brojnih slavnih osoba proveo Uskrs.

Do Dubrovnika je došao privatnim avionom, a očekivano, svoj odmor i provodi na jednom od najskupljih mjesta u gradu.

Portugalac se navodno nalazi u Vili Šeherezada gdje se noć plaća oko 50 tisuća kuna, a boravkom u dubrovačkoj oazi pohvalila se i njegova djevojka Georgina, i to s pogledom na Lokrum:

Ronaldo će u Dubrovniku ostati možda i više od jednog dana, a sljedeću utakmicu igra tek 27. travnja protiv Intera.

Izgradio je za svoju ljubav

Vila Šeherezada, koju još zovu i 'Taj Mahalom Mediterana' jedina je zgrada izgrađena u istočnjačkom stilu. Napravljena je 1929., prema narudžbi bogatog ruskog Židova Vilima Zimdina koji je bio i njen prvi vlasnik i stanovnik. Zimdin je palaču dao izgraditi za svoju ljubavnicu Šeherezadu po uzoru na dvorac iz zbirke priča '1001 noć'.

Vila je bila popularna jako i za vrijeme Jugoslavije kad su u njoj dva mjeseca boravili Elizabeth Taylor i Richard Burton. Za vrijeme njihova boravka u posjetu im je dolazio i Tito.

Oduševila je i Jamieja Foxxa:

- Dali su mi cijeli dvorac. Dvorac! Nemojte mi reći da nije moguće ostvariti svoje snove - dodao je oduševljeni oskarovac koji je odsjeo u Vili Šeherezada.

Prije nekoliko godina to raskošno zdanje od pet de luxe apartmana sa svim obilježjima luksuza od privatnog butlera do privatne plaže preko cijelog ljeta unajmio je za svoju obitelj ruski oligarh Viktor Vekselberg i za to zadovoljstvo izdvojio 750 tisuća eura.

Sve spavaće sobe u vili imaju kupaonicu s jacuzzijem te pogled na stari grad ili vrtove. Sve sobe opremljene su dizajnerskim namještajem. Gostima je na raspolaganju i osobni batler, privatna plaža te bazen s morskom vodom.