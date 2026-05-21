RONALDO JE PRVAK Portugalac s dva sjajna gola potvrdio titulu za Al Nassr! Slavi i Brozović...

Piše Jakov Drobnjak,
Cristiano Ronaldo napokon je doveo Al Nassr do toliko željene titule prvaka Saudijske Arabije. Pobjedom od 4-1 nad Damacom završila je dramatična sezona, a prvak je i Marcelo Brozović

Al Nassr je prvak Saudijske Arabije! Cristiano Ronaldo je napokon došao do prvog službenog trofeja na Bliskom istoku i to u dramatičnoj sezoni. Odluka je pala u zadnjem kolu u kojem je Al Nassr pobijedio Damac 4-1. Tako u svoje vitrine trofej stavlja i Marcelo Brozović koji je ove sezone odigrao 29 utakmica za Al Nassr, ali zbog ozljede nije igrao zadnje kolo.

Atmosfera na stadionu bila je od prve minute naelektrizirana. Ronaldo je prije početka okupio suigrače i održao kratak motivacijski govor, svjestan važnosti trenutka. Al Nassr je krenuo silovito s napadačkom postavom koju su činili Coman, Sadio Mané, João Félix i Ronaldo. U 34. minuti Mane je zabio za 1-0 i veliko slavlje te se tako otišlo na odmor.

U nastavku je Coman zabio u 52., ali se Damac iz penala vratio u 58. Onda je na scenu došao Ronaldo i čudesnim golom iz slobodnog udarca zabio za 3-1, a onda je u 84. ponovo bio strijelac i veliko slavlje je moglo početi.

Put do ovoga trenutka bio je dramatičan. Al Nassr je titulu mogao osigurati tjedan dana ranije u derbiju protiv Al-Hilala. Vodili su do završnice, no autogol golmana Benta u 98. minuti donio je rivalima remi 1-1 i gurnuo odluku o prvaku u zadnje kolo. Drama se tako produžila do zadnjeg kola, ali je legendarni Portugalac učinio sve da ne dođe do iznenađenja.

Za Cristiana Ronalda (41), ovo je bilo više od trofeja. Otkako je stigao u klub krajem 2022., postao je ikona lige. U 142 nastupa za Al Nassr zabio je 123 gola, od čega točno 102 u prvenstvu. Ipak, veliki trofeji su ga zaobilazili. Jedini pehar koji je podigao bio je onaj Arapskog kupa prvaka 2023., natjecanja koje nije pod okriljem Fife.

Sada je sve gotovo i Ronaldo je napokon doveo Al Nassr do toliko željene titule u Saudijskoj Arabiji te je potvrdio svoj status kao jednog od najboljih nogometaša u povijesti!

