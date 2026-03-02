Alarm u Portugalu: Ronaldo je izašao šepajući, SP je jako blizu

Pobjeda Al Nassra 3-1 na gostovanju kod Al-Fayhe, kojom su se vratili na vrh ljestvice saudijske Pro lige, ostala je u potpunoj sjeni velike brige za njihovu najveću zvijezdu. Cristiano Ronaldo napustio je teren u 81. minuti zbog ozljede, a vijest je odmah upalila alarme ne samo u njegovu klubu, već i u cijelom Portugalu. S obzirom na to da su do Svjetskog prvenstva ostala samo tri mjeseca, nacija s nestrpljenjem iščekuje hoće li njihov kapetan biti spreman za ono što bi mu trebao biti rekordni šesti nastup na Mundijalu.

Gorka pobjeda i Ronaldova večer za zaborav

Subotnja večer za Ronalda je krenula loše i prije same ozljede. Već u 11. minuti, pri rezultatu 0-0, Portugalac je preuzeo odgovornost za izvođenje kaznenog udarca, no njegov je udarac neuobičajeno loše završio široko pored lijeve stative. Stvari su se dodatno zakomplicirale kada je Al-Fayha povela autogolom Abdulelaha Al-Amrija u završnici prvog poluvremena. Iako je Al Nassr u nastavku uspio pokazati karakter i preokrenuti rezultat golovima Sadia Manéa i Abdullaha Al-Hamdana te još jednim autogolom domaćeg golmana, ključni trenutak dogodio se devet minuta prije kraja. Ronaldo je osjetio oštru bol u mišiću, šepajući je jasno signalizirao prema klupi da ne može nastaviti te je zamijenjen. Kamere su ga potom uhvatile na klupi s velikom vrećicom leda pričvršćenom na stražnju ložu desne noge, a njegov zabrinuti izraz lica dodatno je unio nemir među navijače.

Trener je pokušao smiriti strasti, ali...

Nakon utakmice, iskusni trener Al Nassra Jorge Jesus pokušao je umanjiti ozbiljnost situacije, tvrdeći da se radi o mjeri predostrožnosti u jeku žestoke borbe za naslov prvaka.

​- Ronaldo je osjetio mišićni umor. Nakon što smo poveli 2-1, nisam htio apsolutno ništa riskirati i zato sam ga zamijenio. Liječnički tim će procijeniti njegovo stanje, ali ono što je osjetio nije ništa neuobičajeno - samo umor mišića, ništa ozbiljno što bi ga dugo udaljilo s terena - izjavio je Jesus na konferenciji za medije.

Međutim, ugledni saudijski mediji, donose nešto drukčiju, zabrinjavajuću priču. Prema njihovim informacijama, prvi pregledi obavljeni u klupskim prostorijama upućuju na problem sa zadnjom ložom, što je potencijalno znatno ozbiljnije od običnog umora. Zbog toga je Ronaldo u ponedjeljak odmah upućen na magnetsku rezonanciju u specijaliziranu kliniku kako bi se bez ikakve sumnje utvrdila točna težina ozljede.

Dva scenarija oporavka i utjecaj na san o Mundijalu

Rezultati ključnog pregleda odredit će koliko će dugo 41-godišnji Portugalac izbivati s terena, a na stolu su dva moguća scenarija. Ako se radi o lakšem istegnuću mišića (stupanj I), oporavak bi mogao trajati od jednog do tri tjedna. No, ako pregledi pokažu rupturu mišića, Ronalda čeka pauza od tri do čak pet tjedana. Takav crni scenarij značio bi da bi mogao propustiti tri do četiri ključne klupske utakmice, ali i prijateljski susret Portugala protiv Meksika, zakazan za 29. ožujka (3 ujutro po našem vremenu). Sreća u nesreći za njegov klub je odgoda utakmice četvrtfinala azijske Lige prvaka protiv Al-Wasla zbog napete situacije na Bliskom istoku, što mu daje nešto više vremena za oporavak. Ipak, cijela situacija stvara veliku neizvjesnost i napetost, pogotovo jer Ronaldo sanja o nastupu na, po svemu sudeći, svom posljednjem Svjetskom prvenstvu.