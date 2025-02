Ronaldo je stvarno najveći... Egotriper u povijesti nogometa

Ja sam najbolji i najkompletniji nogometaš ikad. Nisam vidio nikoga boljeg od sebe. Odličan sam u igri glavom, dobro izvodim slobodnjake, jednako dobro pucam lijevom i desnom, brz sam, snažan, imam visoki skok. Reći da Ronaldo nije kompletan igrač jednostavno je laž. Nitko nije kompletniji od mene, rekao je Ronaldo za Ronalda u intervjuu.

Stručnjak za govor tijela detaljno je analizirao taj intervju.

- To je mješavina ljutnje i zbunjenosti. On je vrlo bijesan tip u ovom trenutku jer smatra da ne dobiva poštovanje koje mu pripada. Osmijeh koji ima je ono što zovemo 'potkovičasti' osmijeh koji traje jako kratko, to je izraz ljutnje. Obrve su mu skupljene, a oči škilje. Izgleda kao netko tko nema povjerenja u sebe u nekim područjima - rekao je za Goal.com Darren Stanton o intervjuu u kojem je Ronaldo pričao sam o sebi da je najbolji na svijetu.

Psiholozi kažu da oni koji govore o sebi u trećem licu žele postići veće poštovanje, da se smatraju ljudima koji vrijede više, ali i da su, ironično, zapravo nesigurni u sebe.

Cristiano Ronaldo je bez sumnje među pet najboljih nogometaša svih vremena, njegova postignuća su impresivna, pomicao je granice, mijenjao nogomet. Neke njegove rekorde teško će biti srušiti. Ali isto tako će teško ovakvim izjavama uvjeriti one koji smatraju da su nogomet igrali i bolji od njega (ili još igraju), da je baš on najbolji na svijetu i da tu nema dileme.