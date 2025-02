Cristiano slavi 40. rođendan: Majka ga htjela pobaciti, a očeva smrt ga je slomila...

Jedan od najboljih igrača svih vremena, Cristiano Ronaldo, danas slavi 40. rođendan. Portugalska superzvijezda vjerojatno je, uz rivala Lea Messija, najprepoznatljivije lice nogometa, ali i sporta općenito.

Peterostruki osvajač Zlatne lopte odrastao je u siromašnoj četvrti portugalskog otoka Madeire. On je najmlađi od četvero djece, a obitelj je bila toliko siromašna da je njegova majka Dolores čak razmišljala o pobačaju. Kada se rodio, nije imao idealno obiteljsko okruženje. Njegov otac od ranih dana borio se s alkoholizmom, a to se odrazilo i na Cristiana, koji je kao dijete imao problema s ponašanjem.

Operirao srce s 15 godina

Izbacili su ga iz škole jer je bacio stolicu na učitelja, a s 14 godina potpuno je prekinuo školovanje. Završio je samo osnovnu školu, a na nerazvijenom portugalskom otočiću njegova perspektiva nije bila bajna. Predviđali su mu da će postati lokalni ribar, što je tada bilo uobičajeno zanimanje na Madeiri. No, njegova posvećenost nogometu odvela ga je u potpuno drugom smjeru. Od malih nogu igrao je za lokalni klub CF Andorinha. Njegovo napredovanje nije zaustavila ni operacija srca koju je obavio s 15 godina. Nastavio je trenirati, a talentiranog mladića primijetili su skauti Sportinga.

Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se tijekom prijateljske utakmice Sportinga i Manchester Uniteda na pripremama uoči početka sezone. Tada je mladi Portugalac izluđivao Garyja Nevilla i Rija Ferdinanda, koji su odmah nakon utakmice rekli legendarnom Sir Alexu Fergusonu da ga dovede u Manchester. Već u prvoj sezoni osvojio je FA kup, a potom i tri ligaška naslova Premiershipa, Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Otac ga nikada nije vidio kao najboljeg na svijetu

Doživio je i tešku obiteljsku tragediju. Kada je imao samo 20 godina, izgubio je oca, koji je umro od zatajenja jetre uzrokovanog alkoholizmom. Bilo je to 2005., a Dinis je imao 52 godine. Ronaldov otac bio je vojnik i obolio je od PTSP-a nakon ratova u Mozambiku i Angoli. Tijekom intervjua s Piersom Morganom zaplakao je zbog sjećanja na oca.

- Nije me vidio kada sam postao najbolji na svijetu, kada sam primao nagrade. Nije vidio što sam postigao. Čitava je obitelj to vidjela - majka, braća, čak i najstariji sin. Ali otac, on nije vidio ništa - rekao je kroz suze.

To ga je strašno pogodilo, ali nije zaustavilo njegovo napredovanje prema zvijezdama. Sa 23 godine osvojio je prvu Zlatnu loptu, a potom je stigao transfer koji je uzdrmao nogometni svijet. U tada najskupljem transferu (107 milijuna eura) prešao je iz Uniteda u Real Madrid.

Osvojio sve što se moglo u Španjolskoj

S Kraljevima je osvojio sve što je mogao - od individualnih do momčadskih nagrada. Još četiri puta osvojio je Zlatnu loptu, dvaput Fifinu nagradu za najboljeg igrača svijeta, triput Uefinu nagradu za najboljeg igrača, tri Zlatne kopačke, tri Svjetska klupska prvenstva, pet Liga prvaka, dva Španjolska kupa, tri Uefa Superkupa, dva naslova prvaka La Lige i isto toliko Španjolskih superkupova.

Kada je osjetio da je u Španjolskoj postigao sve, odlučio je otići u Juventus u transferu vrijednom 117 milijuna eura i tako srušio još jedan rekord koji i dalje nitko nije oborio. Postao je najskuplji igrač stariji od 30 godina. Sa "starom damom" osvojio je dva prvenstva i Talijanski kup, ali nije uspio u Europi. Njegov posljednji europski klub bio je Manchester United.

- Htio sam drugačiju eru i motivaciju. Razgovarao sam s predsjednikom i prihvatio da bih mogao otići. Nije se dobro ponio u pregovorima, a već sam dao riječ Juventusu da ću doći. Jako cijenim Florentina, ozbiljan je čovjek koji se dobro odnosio prema meni i zajedno smo osvojili puno toga. Španjolska je moj dom, djeca su mi tamo odrasla, tamo sam bio najsretniji i uvijek ću nositi Madrid u srcu. Napravio sam neke lijepe stvari koje ljudi ne zaboravljaju - rekao je Ronaldo o svom odlasku u Juventus.

Odlazak u Saudijsku Arabiju

Na opće oduševljenje navijača "crvenih vragova", vratio se na Old Trafford 2022. godine. No, bajka nije dugo trajala. Nesuglasice s trenerom Erikom ten Haagom brzo su eskalirale, a nedavno je neizravno progovorio o tome.

- Imao sam neke jako loše trenere. Neki od njih k**ca ne znaju o nogometu - rekao je i dodao da smatra kako je najbolji u povijesti:

- Ljudi mogu voljeti Messija ili Maradonu, respektiram to, ali ja sam najkompletniji. Najbolji sam igrač u povijesti, nisam vidio nikog boljeg. Dobar sam u skoku, dobro izvodim slobodne udarce, brz sam, jak i dobro skačem. Mislim li da sam najbolji u povijesti? Da, ne vidim boljeg - objasnio je Ronaldo.

Na prvi dan 2023. godine ponovno je šokirao svijet i odlučio otići u Al Nassr u Saudijsku Arabiju. Još jednom je pomaknuo granice i proširio nogometne vidike. Svojoj golemoj publici od gotovo 650 milijuna pratitelja na društvenim mrežama skrenuo je pozornost na dotad nebitnu ligu u vrhunskom nogometnom kontekstu. Do sada ondje nije ništa osvojio, no i u 40. godini ne odustaje i dalje je gladan uspjeha kao i kada je kao dječak napustio Madeiru.

- Svi koji dolaze, veliki igrači, mladi igrači, stari igrači, svi su dobrodošli, jer ako se to dogodi, liga će se poboljšati. Godine nisu važne, već koliko su igrači konkurentni - rekao je Ronaldo.