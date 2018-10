Ronaldo na rubu propasti? Bez sponzora je, morat će na sud...

Saga o optužbama Cristiana Ronalda za silovanje manekenke Kathryn Mayorge 2009. se nastavlja.

Ronaldo će svoju nevinost morati dokazati na sudu, no njegov odvjetnik donosi mu dobre vijesti. On tvrdi da su dokumenti njemačkog Der Spiegela 'potpuna fabrikacija'.

Ipak, javnost nije u potpunosti uvjerena.

Izgubio je svog najvećeg sponzora, Nike. Iako je Juventus u potpunosti stao iza njega, padaju dionice kluba.

Vrijednost je pala sa 1,52 eura, kolika im je bila vrijednost dan prije nego što se oglasila navodna žrtva Ronaldova silovanja, na 1,14 eura koliko iznosi sada.

Sve je počelo nakon što je Mayorga devet godina nakon navodno incidenta izašla u javnost s pričom o silovanju.

Ronaldo joj je, kako tvrdi, isplatio 375.000 dolara za šutnju, no mučilo ju je koliko je žena još proživjelo isto pa je odlučila podijeliti što joj se navodno dogodilo.

- Nakon što me silovao mi se ispričao. Kleknuo je i rekao kako je on 99 posto dobar momak, no ne zna za ovih 1 posto - rekla je Mayorga u intervjuu za njemački Der Spiegel, a Ronaldovi odvjetnici su najavili tužbu protiv novina.

- Novac sam iskoristila za svoje liječenje. Pa jesam li ja to trebala plaćati!? Silovao me - rekla je Kathryn i dodala kako su prije nagodbe Ronaldovi odvjetnici unajmili privatne detektive da je prate i iskopaju nešto što bi je diskreditiralo, motrili su joj kuću i brojali kazne za parkiranje. Tvrdili su i da njezin posao hostese nije bio baš za "dobre cure".

Ronaldo je, naravno, sve demantirao:

- Nisam silovatelj, silovanje je gnjusan zločin, suprotno svemu što jesam i u što vjerujem. Mirne savjesti čekam kraj bilo koje istrage.

Britanski mediji nakon optužbi objavili su tekst u kojem podsjećaju kako je Ronaldo 2005. godine bio pod istim optužbama. Tada je imao 20 godina, završio je na policiji na ispitivanju nakon što ga je djevojka iz Francuske optužila za silovanje u Londonu.

Ronaldo je tada igrao za Manchester United. Sud je, sedam tjedana kasnije, odlučio da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Još je jedna žena optužila Ronalda za silovanje, tvrdila je da je napastovao nju i njezinu rođakinju, ali kasnije je povukla optužbu.

Nakon Mayorge, javile su se još tri žene koje su optužile Ronalda za isti zločin. Usred teških optužbi za silovanje Cristiano Ronaldo unajmio je odvjetnika Davida Chesnoffa, poznatog po tome što je u raznoraznim parnicama branio mnoge holivudske zvijezde i sportaše kao što su Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Bruno Mars, Mike Tyson, Shaquille O'Neal, Andre Agassi.