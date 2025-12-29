Obavijesti

ČUDESNI PORTUGALAC

Ronaldo: O mirovini ću misliti kada dođem do 1000 golova!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: STRINGER/REUTERS

Nije važno gdje igram, da li u Europi ili na Bliskom Istoku. Uvijek uživam u nogometu i želim još igrati. Znate koji su moji ciljevi, osvajati trofeje i doći do tisuću pogodaka, rekao je Cristiano Ronaldo

Najbolji strijelac portugalske reprezentacije 40-godišnji Cristiano Ronaldo izjavio je da će o prestanku igranja razmišljati kada ostvari cilj, odnosno skupi tisuću pogodaka u karijeri. 

Pokretanje videa...

Cristiano Ronaldo vježba 00:32
Cristiano Ronaldo vježba | Video: 24sata/Instagram

Ronaldo je u subotu zabio dva pogotka za svoj Al-Nassr u pobjedi 3-0 protiv Al Akhdouda u nogometnom prvenstvu Saudijske Arabije. Tako je stigao do 956 golova u dosadašnjoj karijeri te mu nedostaje 44 pogotka da bi ostvario cilj.  

"Nije lagano, ali ja sam vrlo motiviran i pun strasti. Nije važno gdje igram, da li u Europi ili na Bliskom Istoku. Uvijek uživam u nogometu i želim još igrati. Znate koji su moji ciljevi, osvajati trofeje i doći do tisuću pogodaka. Ako ne bude ozljeda sigurno ću stići do brojke od tisuću golova", izjavio je Ronaldo, koji od siječnja 2023. nosi dres Al-Nassra, a ovog ljeta je produžio ugovor do lipnja 2027. godine. 

Ronaldo je najbolji strijelac u povijesti Real Madrida sa 450 pogodaka. Sa 143 gola rekorder je i portugalske reprezentacije. Također, jedini je nogometaš koji je u dresu četiri kluba prešao granicu od sto pogodaka (Manchester United, Real Madrid, Juventus i Al-Nassr).

