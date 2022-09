Ronaldo opet izgubio živce: Nakon poraza bacio traku

Opet je bio ljutit na cijeli svijet. Cijelu utakmicu mahao je rukama, žalio se sucu pa prigovarao suigračima. Svi su mu bili krivi za sve. A on je zapravo jedan od krivaca za poraz od Španjolske. Zbog sramotnog ponašanja nakon utakmice portugalska javnost ga je iskritizirala.

Furija je slavila protiv Portugala 1-0, plasirala se na Final Four Lige nacija i ostavila Cristiana Ronalda bez mogućnosti da dođe do novog trofeja s reprezentacijom. A to mu je toliko teško palo da je uslijed nemoći opet na vidjelo izašlo njegovo razmaženo ponašanje.

Promašio je nekoliko velikih prilika na utakmici, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka bijesno je skinuo kapetansku traku i bacio ju na travnjak. Opet. Sjetit će se mnogi utakmice protiv Srbije u kvalifikacijama za SP kada mu je poništen čisti gol pa je izrevoltiran bacio traku i otišao u svlačionicu prije kraja utakmice. Što li mu je samo traka skrivila...

U Manchester Unitedu bi nakon ovakvog poteza grijao klupu, bez obzira što se radi o jednom od najvećih svih vremena, što ionako i radi već, ali u reprezentaciji je božanstvo i teško je očekivati da će biti kažnjen nakon ovoga iako je riječ o nepoštivanju svoje reprezentacije. A trebao bi biti primjer drugima...

Kako god, Ronaldo će u Katar voditi svoj Portugal kao kapetan, a bit će mu to peto Svjetsko prvenstvo u karijeri. Portugalci su jedni od favorita na papiru, ali već godinama igraju miljama daleko od kvalitete koju posjeduju. Santos je dobio Ferrari, ali kao da ne zna rukovati njime. To je pokazala i posljednja utakmica.

