Ronaldo srušio novi rekord. I ovdje je Messi iza njega...

Najbolji je strijelac u povijesti nogometa i osvojio je u karijeri 33 trofeja, ali nije mu dosta. Svaki dan ima novi cilj, gladan je uspjeha, želi biti još bolji i još ubojitiji, zabijati golove, rušiti rekorde i osvajati trofeje dok god se bavi nogometom. A kako igra i kako djeluje na terenu, malo tko bi rekao da je Cristianu Ronaldu 40 godina.

Kao i naš Luka Modrić, čudesni Portugalac ne da se maknuti s pozornice. Dominira protiv dvostruko mlađih protivnika i što je najbolje, čini se kao da bi još godinama mogao igrati na najvećoj razini. Nema tog rekorda kojeg nije srušio pa nema smisla da ih sve nabrajamo jer je lista preduga, ali u utorak navečer predbilježio je svoje ime na još jedan. Onaj za najboljeg strijelca u povijesti kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo!

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Portugal je remizirao s Mađarskom (2-2) i propustio osigurati Mundijal dva kola prije kraja, ali to će napraviti za mjesec dana. Neuništivi Cristiano zabio je dva gola, što su mu bili 40. i 41. gol u kvalifikacijama za SP, čime je izbio na vrh i službeno postao najbolji strijelac u povijesti kvalifikacija! Za ovaj podvig trebala mu je 51 utakmica, pretekao je Gvatemalca Carlosa Ruiza koji se umirovio prije devet godina, on je ostao na 39 golova, a na trećem mjestu je Leo Messi s 36 golova.

Pa da vidimo kako je to išlo po kvalifikacijama. Prve je igrao za Svjetsko prvenstvo 2006. godine, tada je zabio sedam golova u 12 utakmica. Vjerovali ili ne, u kvalifikacijama za Mundijal 2010. godine ostao je bez gola u sedam utakmica, dok je za SP 2010. zabio osam golova u deset utakmica.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Najubojitiji je bio u kvalifikacijama za Rusiju gdje je zabio nevjerojatnih 15 golova u devet utakmica. U borbi za Katar došao je do brojke od šest golova u devet utakmica, a u tekućim kvalifikacijama zabio je pet golova u četiri utakmice. Tu brojku može još malo pojačati jer Portugal u studenom igra protiv Irske i Armenije. Obzirom na njegov kompetitivni duh, vrlo vjerojatno će odigrati obje utakmice.

Čudo bi se trebalo dogoditi da Portugalce ne vidimo sljedeće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a Ronaldu se smiješi šesti nastup na Svjetskom prvenstvu. Na njegovu žalost, neće biti rekorder, šesti nastup na najvećem nogometnom turniru bit će i njegovom velikom rivalu Leu Messiju. Obojici će to biti oproštaj od Mundijala, Argentincu možda i od nogometa, ali Ronaldo se još ne planira umiroviti.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Znam da sam vam već dosadan sa svim ovim nagradama. No, ja sam sretan i ponosan na ovu nagradu, a smatram da imam još puno dati nogometu - rekao je Ronaldo prije nekoliko dana kada je primio nagradu od portugalskog saveza za najvećeg igrača svih vremena.

A do kada misli igrati?

- Moj plan je jasan. Želim igrati nogomet još nekoliko godina. I dalje igram dobro, pomažem i svojem klubu i reprezentaciji i zašto ne bih nastavio? Nije mi ostalo još puno godina na terenu, ali želim u njima maksimalno uživati. Više ne radim dugoročne planove nego kratkoročno; tako je zanimljivije. Sad je cilj plasirati se na Svjetsko prvenstvo, a što će se tamo dogoditi ćemo vidjeti - kazao je Cristiano.

Već tri godine je izvan Europe, ali uživa u Saudijskoj Arabiji. Tretiraju ga kao kralja, a on igra kao kralj. Zabio je 98 golova u 111 utakmica za Al-Nassr. Trenutačno je na 948 golova u seniorskoj karijeri i dok ne dođe do 1000, neće ni razmišljati o kraju karijere.