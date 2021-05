Dugih 19 godina Benfica i Porto su se smjenjivali na vrhu portugalske lige, ali tu palicu je nakon 2002. godine napokon preuzeo još jedan portugalski velikan.

Sporting Lisabon je u 32. kolu portugalskog prvenstva pobijedio Boavistu (1-0) golom Paulinha u 36. minuti te dva kola prije kraja pobjegao Portu na nedostižnih plus osam i osigurao naslov prvaka.

Ono što klubu nisu uspjeli donijeti ni Luis Figo, Cristiano Ronaldo i Bruno Fernandes, donijeli su 'neki novi klinci' kao što su Pedro Goncalves (22), Goncalo Inacio (19), Nuno Mendes (18) i prekinuli strašnu dominaciju mrskih rivala Benfice i Porta.

Navijači nisu mogli dočekati veliko slavlje pa su područje oko stadiona okupirali još uoči utakmice. Na lisabonskim ulicama fešta je trajala cijeli dan, a svi su čekali posljednji sučev zvižduk kada je bilo jasno da se trofej vraća u Sporting. Igrače je ispred stadiona dočekalo nekoliko tisuća razdraganih navijača.

Sporting je, pod vodstvom trenera Rubena Amorima, na nevjerojatno uvjerljiv način došao do titule pored puno bogatijih Porta i Benfice koji skoro svake godine igraju europska natjecanja.

Imaju 25 pobjeda i sedam remija te bi, ako pobijede i u preostale dvije utakmice, mogli postati prva momčad u povijesti portugalskog prvenstva koja je do naslova došla bez poraza u 34 kola. Uz to su zabili 57 golova i primili samo 15 što je rezultat fantastične momčadi koju je od iskustva i mladosti sazidao trener Amorim. Najbolji strijelac momčadi je fantastični Pedro Goncalves koji je utrpao 18 golova, a do kraja prvenstva ima priliku postati i najbolji strijelac lige.

Sportingu je ovo 19. naslov prvaka, a posljednji put je to bilo 2002. godine. Za momčad su tijekom povijesti igrale brojne legende kao što su Luis Figo, Nuno Gomes, Mario Jardel, Cristiano Ronaldo, a sam Cristiano je već nekoliko puta izjavio kako bi htio karijeru završiti upravo u Sportingu. Od Hrvata su zeleno-bijeli dres nosili Tomislav Ivković, Andrija Balajić, Petar Krpan, Robert Špehar, Josip Mišić, Danijel Pranjić...