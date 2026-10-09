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NJEGOVA DESNA RUKA

Ronaldova majka je zaplakala: Sve me šokiralo, nisam znala...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Ronaldova majka je zaplakala: Sve me šokiralo, nisam znala...
Foto: Instagram
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Drama oko Ronalda još uvijek nije prestala. Majka Dolores je zaplakala i stala uz sina, tvrdeći da ga domovina ne cijeni dovoljno nakon burnog odlaska iz reprezentacije

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Majka Cristiana Ronalda, Dolores Aveiro, priznala je da je zaplakala nakon što je njezin sin napustio portugalsku reprezentaciju tijekom okupljanja za utakmice Lige nacija. U prvom javnom istupu nakon tog događaja stala je u obranu 41-godišnjeg kapetana Portugala te poručila da smatra kako Portugal ne cijeni dovoljno ono što je napravio za nacionalnu momčad.

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- Tužna sam, to je normalno. Sve me šokiralo. Moj sin mogao je otići na velika vrata, a umjesto toga otišao je na mala, ali dobro, Bog će se pobrinuti za sve, izjavila je Dolores za portugalski časopis TV 7 Dias i otkrila da je zbog cijele situacije pustila suze.

- Malo sam plakala. Ponekad je dobro izbaciti emocije. Moramo se okrenuti budućnosti i preokrenuti ovu situaciju.

Aveiro je opisala i prvi razgovor sa sinom nakon što se proširila vijest o njegovu odlasku iz reprezentacije. Ronaldo joj je poručio da se ne brine te da će joj objasniti što se dogodilo kada se ponovno nađu zajedno.

Rekao mi je: "Mama, ne brini se, ispričat ću ti istinu kada svi budemo zajedno." Odgovorila sam mu: "U redu, sine, prijeđi preko toga." Savjetovala sam mu da se smiri, ali odlučio je postupiti onako kako je smatrao da treba. Podržala sam ga, no nisam mogla ništa promijeniti - ispričala je Dolores.

Nije skrivala ni nezadovoljstvo načinom na koji se portugalska javnost i reprezentacija odnose prema njezinu sinu.

- Cristiano je mnogo dao Portugalu i uvijek je bio junak svoje zemlje. Ne cijene ga onoliko koliko bi trebali. On je najbolji portugalski igrač.

Sukob je izbio nakon utakmice protiv Norveške 27. rujna, u kojoj je Portugal pobijedio 2-1, a Ronaldo je cijeli susret proveo na klupi za pričuve. Nakon toga napustio je reprezentativno okupljanje te propustio sljedeće dvije utakmice, u kojima je Portugal pobijedio Dansku i Norvešku. Portugalci su nakon četiri uzastopne pobjede ostali na vrhu skupine A4 Lige nacija.

Ronaldo je u opširnom obraćanju javnosti objasnio da je prije okupljanja s izbornikom Jorgeom Jesusom dogovorio plan prema kojem je trebao dobiti određenu minutažu. Prema njegovim riječima, dogovor je predviđao nastup od 30 minuta protiv Norveške, a iako se zagrijavao tijekom drugog poluvremena, nije dobio priliku zaigrati.

Kapetan Portugala zamjerio je izborniku i što, prema njegovu tumačenju, nije ispunio dogovor da na konferenciji za medije uoči utakmice s Danskom objasni razloge njegova nezadovoljstva. Tom razgovoru prethodio je sastanak Ronalda, Jesusa i sportskog direktora Al-Nassra Simaa Coutinha.

Napadač se pritom ispričao suigračima i portugalskim navijačima, ali je zatražio i da njegov postupak ima posljedice. Istaknuo je kako bi Portugalski nogometni savez trebao procijeniti njegovo ponašanje i izreći odgovarajuću kaznu.

U objavi je naglasio i da je spreman ponovno nastupati za Portugal, čime je odbacio zaključke da je odlazak s okupljanja nužno značio kraj njegove reprezentativne karijere. Za Portugal je postigao rekordnih 146 golova u 234 nastupa.

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