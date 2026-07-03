Ronaldova sestra: Cristiano će završiti karijeru u portugalskoj reprezentaciji na ovom SP-u!

Sestra Cristiana Ronalda (41) Katia Aveiro (48) u najavi utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom nogometnom prvenstvu otkrila je odluku o budućnosti portugalske superzvijezde. Prema njezinim riječima, ovo Svjetsko prvenstvo posljednje je natjecanje na kojem će Ronaldo nositi dres svoje zemlje.

​- Uživajte dok traje. Uskoro završava. Informacija koju imam, iz pouzdanog izvora... ovo je njegov POSLJEDNJI PLES - poručila je za SportTV, prenio je nogometni insajder Fabrizio Romano.

🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo to retire from international football with Portugal after the World Cup, his sister Katia says.



“Enjoy it while it lasts. It's ending soon. The info I have, from a reliable source… this is his LAST DANCE”, told SportTV. pic.twitter.com/3WbtZgEHrH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2026

Reakcije na društvenim mrežama bile su trenutačne i raznolike. Dok su jedni izražavali tugu i nostalgiju, pišući poruke poput "kraj jedne ere", drugi su iskazali skepticizam. Mnogi su se pitali zašto tako važnu vijest objavljuje njegova sestra, a ne sam Cristiano Ronaldo. "Zašto mu ne dopuste da to sam objavi?" bio je jedan od češćih komentara koji je sažimao sumnje dijela javnosti.

Ronaldo je za Portugal od debija 2003. odigrao rekordnu 231 utakmicu i zabio isto tako rekordnih 145 golova. Nitko mu nije ni blizu po broju reprezentativnih nastupa u svijetu nogometa. S Al Nassrom ga ugovor veže još godinu dana, do kraja lipnja 2027.