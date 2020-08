Ronnie O'Sullivan po šesti je put na svjetskom tronu u snookeru!

<p>Sjajni engleski igrač, 44-godišnji <strong>Ronnie O'Sullivan</strong> po šesti je put u karijeri osvojio naslov svjetskog prvaka u snookeru, on je u finalu igranom tijekom subote i nedjelje u Sheffieldu svladao 16 godina mlađeg sunarodnjaka Kyrena Wilsona sa 18-8.</p><p>O'Sullivan se ovim trijumfom izjednačio sa svojim uzorima Velšaninom Rayom Reardonom i Englezom Steveom Davisom na drugom mjestu po broju naslova svjetskog prvaka u modernoj eri, ispred njih je samo veliki Škot Stephen Hendry sa sedam naslova.</p><p>Već u prvoj finalnoj sesiji igranoj u subotu popodne O'Sullivan je ostvario prednost od 6-2 protiv Wilsona, koji je nastupio u svom prvom finalu svjetskog prvenstva, no u subotu navečer Wilson je uspio nanizati pet "frameova" zaredom i primaknuti se O'Sullivanu sa 8-2 na 8-7 samo da bi iskusniji Englez dobio posljednja dva "framea" dana i uoči nedjeljnog nastavka imao prednost od 10-7. </p><p>Wilson je osvojio prvi nedjeljni "frame" i smanjio na 10-8, a imao je priliku u 19. "frameu" smanjiti na 10-9 no promašio je relativno laganu ružičastu kuglu u pokušaju preotimanja partije O'Sullivanu, a kazna je bila neumoljiva. O'Sullivan je osvojio svih sedam preostalih popodnevnih "frameova" da bi posao dovršio već u prvom "frameu" večerašnje sesije.</p><p>Finale tako nije donijelo niti izbliza onakvu dramu kakvu su ponudila oba polufinala u kojima su O'Sullivan i Wilson svladali svoje suparnike, Marka Selbyja, odnosno Anthonyja McGilla, s tijesnih 17-16.</p><p>O'Sullivan je naslov prvaka osvajao 2001., 2004., 2008., 2012., 2013. i 2020., a jedini poraz u finalu pretrpio je 2014. od Selbyja.</p>