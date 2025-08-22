Rooney o novoj 'obvezi' igrača u Premier ligi: 'Da je Ferguson trener to sigurno ne bi dopustio'

Počela je nova sezona Premier lige, a s njom su došla i neka nova pravila i obveze igrača. Tako su se golmani već naviknuli da loptu ne smiju držati kod sebe dulje od osam sekundi i to nije predstavljalo veliki šok, ali mnogi navijači su zastali kada su na poluvremenu vidjeli igrače kako daju izjave za televiziju. Upravo to je komentirao legendarni engleski napadač Wayne Rooney u svom podcastu za BBC, The Wayne Rooney Show.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Dotaknuo se baš utakmice svog Manchester Uniteda, koji je izgubio od Arsenala 1-0, gdje je na poluvremenu Martin Odegaard stao pred kamere Sky Sporta i dao izjavu. Komentirao je kako to ne bi bilo moguće da je trener i dalje veliki Sir Alex Ferguson.

- Znam kako bi reagirao i to ne bi bilo na lijep način, to je sigurno. Nema šanse da se ovo dogodilo s Alexom Fergusonom, on bi bio strogo protiv toga - rekao je Rooney pa dodao:

- Kada sam potpisao za DC United u MLS-u, tražili su od mene da dajem intervjue na poluvremenu, ali ja sam to odbio. Igračev fokus mora biti na utakmici i na ono što bi se moglo dogoditi u sljedećih 45 minuta te mora razmišljati kako bi bio bolji u drugom dijelu.

Foto: Peter Byrne

Komentirao je i igranje utakmica prvenstva i kupova van države, što je Premier liga odbila, za razliku od Italije i Španjolske čiji su se Superkupovi znali igrati u drugim državama.

- Televizije će učiniti sve što mogu kako bi dobili što više za novaca, ali imate vjerne navijače koji putuju po cijeloj zemlji gledajući vas kod kuće i u gostima. Onda ih natjerate da propuste neku važnu utakmicu ili, ako žele ići, moraju platiti jako puno novaca da dođu do destinacije gdje se utakmica odigrava. Pogrešno je oduzimati utakmicu navijačima zbog zarade, to se nikad nije smjelo dogoditi.