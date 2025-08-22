Obavijesti

Sport

Komentari 3
DAO SVOJE VIĐENJE

Rooney o novoj 'obvezi' igrača u Premier ligi: 'Da je Ferguson trener to sigurno ne bi dopustio'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Igrači Premier lige od ove sezone daju izjave na poluvremenu što je začudilo bivšeg engleskog napadača. Također, komentirao je i igranje utakmica prvenstva van matične države

Počela je nova sezona Premier lige, a s njom su došla i neka nova pravila i obveze igrača. Tako su se golmani već naviknuli da loptu ne smiju držati kod sebe dulje od osam sekundi i to nije predstavljalo veliki šok, ali mnogi navijači su zastali kada su na poluvremenu vidjeli igrače kako daju izjave za televiziju. Upravo to je komentirao legendarni engleski napadač Wayne Rooney u svom podcastu za BBC, The Wayne Rooney Show.

Everton v Southampton - Premier League - Goodison Park
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Dotaknuo se baš utakmice svog Manchester Uniteda, koji je izgubio od Arsenala 1-0, gdje je na poluvremenu Martin Odegaard stao pred kamere Sky Sporta i dao izjavu. Komentirao je kako to ne bi bilo moguće da je trener i dalje veliki Sir Alex Ferguson.

SPORNA SITUACIJA VIDEO Je li Liverpool oštećen na otvaranju Premier lige? Ikona kluba poludjela na VAR i suce...
- Znam kako bi reagirao i to ne bi bilo na lijep način, to je sigurno. Nema šanse da se ovo dogodilo s Alexom Fergusonom, on bi bio strogo protiv toga - rekao je Rooney pa dodao:

- Kada sam potpisao za DC United u MLS-u, tražili su od mene da dajem intervjue na poluvremenu, ali ja sam to odbio. Igračev fokus mora biti na utakmici i na ono što bi se moglo dogoditi u sljedećih 45 minuta te mora razmišljati kako bi bio bolji u drugom dijelu.

Manchester: Prijateljska utakmica, Manchester United - Everton
Foto: Peter Byrne

Komentirao je i igranje utakmica prvenstva i kupova van države, što je Premier liga odbila, za razliku od Italije i Španjolske čiji su se Superkupovi znali igrati u drugim državama.

BBC NAPRAVIO ANKETU Stručnjaci složni: Liverpool je favorit za naslov u Engleskoj
- Televizije će učiniti sve što mogu kako bi dobili što više za novaca, ali imate vjerne navijače koji putuju po cijeloj zemlji gledajući vas kod kuće i u gostima. Onda ih natjerate da propuste neku važnu utakmicu ili, ako žele ići, moraju platiti jako puno novaca da dođu do destinacije gdje se utakmica odigrava. Pogrešno je oduzimati utakmicu navijačima zbog zarade, to se nikad nije smjelo dogoditi.

Komentari 3
OSTALO

