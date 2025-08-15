VIDEO Je li Liverpool oštećen na otvaranju Premier lige? Ikona kluba poludjela na VAR i suce...

Liverpool je pobijedio Bournemouth 4-2 u prvom kolu engleske Premier lige. Aktualni prvak Engleske u 60. je minuti vodio 2-0 golovima Ekitikea i Gakpa, a mogao je imati i prednost igrača više na samom početku utakmice. Marcos Senesi igrao je rukom, sudac Taylor se nije oglasio, a sada je došlo i službeno priopćenje Premier lige o tome zašto nije bilo crvenog kartona.

Foto: Peter Powell

U 14. minuti je Senesi pogriješio na sredini terena, Ekitike mu je uzeo loptu i činilo se kako će jurnuti sam na golmana. Tada je Argentinac igrao rukom i spriječio čistu šansu "Redsa", a sudac te nakon njega i VAR, odlučili su da to nije kažnjivo crvenim kartonom. S njima se ne slaže legenda Liverpoola i stručni komentator na Sky Sportu, Jamie Carragher.

- Možemo čuti što VAR govori i oni kažu da mu je lopta udarila u nogu pa u ruku i da on tu ništa ne može. To je drugi pokret. Nije. On shvaća da ima ogroman problem i pomiče ruku prema lopti. Kako VAR to može reći - rekao je bivši igrač Liverpoola.

Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

Zatim se oglasila Premier liga na društvenim mrežama kako bi objasnila odluku suca Taylora.

"Odluka suca da Senesiju ne dodijeli crveni karton provjerena je i potvrđena od strane VAR-a – pri čemu se radnja nije smatrala jasnim prekršajem igranja rukom niti uskraćivanjem očite prilike za postizanje pogotka (DOGSO), zbog udaljenosti od gola", napisali su iz Premier lige.

Bournemouth je golovima Semenya (64. i 76.) stigao do izjednačenja, ali pobjedu Liverpoolu osigurali su Chiesa (88.) i Salah (94.).