Do prije godinu malo tko je u Hrvatskoj uopće čuo za njega, a večeras je kao glavni trener Rijeke svoju momčad odveo do europskog trijumfa. Rijeka vs AZ Alkmaar 2-1. Simon Rožman sa samo 37 godina napravio si je dobro poznato trenersko ime. Nizozemci će ga sigurno zapamtiti!

Menalo i Tomečak (u sudačkoj nadoknadi) presudili su AZ-u u utakmici s dva baš jako različita poluvremena. Utakmici u kojoj je Rijeka zadnjih 14 minuta imala i igrača više, i pameti, i znanja i hrabrosti da na kraju pobijedi protivnika koji joj je u prvih 45 minuta sakrio loptu.

Kad je Rožman nakon trijumfa ušetao u press-centar dočekao ga je: aplauz.

- Hvala vam. Najveće čestitke idu igračima, a prenijet ću im i ovaj aplauz. Prvo poluvrijeme bili smo previše rezervirani. Drugi dio odigrali smo puno pametnije. Veliki je ovo trijumf protiv jedne europske ekipe, a utoliko mi je draže zbog onog teškog poraza kod njih u prvoj utakmici - pričao je Rožman.

- Puno smo naučili ove sezone u Europi. Dečki su jako puno dali u ovoj Europskoj ligi i svaka im čast. Teško je reći da li bi osvojili više bodova da smo stalno bili kompletni. Ipak su protivnici najviše europske razine, ali bili smo pravi. Treba biti realan. Proračuni naših protivnika su, za ilustraciju, i po 30 puta veći od naših - hvalio je mladi trener svoju mlad ekipu (najmlađu i u EL i u HNL-u).

- Mislim da momčad zaslužuje aplauz. Stalno su bili na maksimumu. Žao mi je jako zbog navijača koji nisu večeras mogli biti s nama. Ja ne znam jesam li sretniji večeras ili nakon pobjede u Kopenhagenu. Sretan sam nakon svake pobjede. Ali... Euforija je zabranjena - istaknuo je Rožman.

- Danas su nam lica ukrašena osmijesima i mislim da smo to zaslužili. Tako igrači svaki dan i rade, s osmijehom. Što sam im rekao na poluvremenu? Da budu hrabriji, da riskiraju ako treba i da će Nizozemci biti sve nervozniji jer oni su ovdje došli da bi izborili prolazak. Igrači su sve to prihvatili i sjajno proveli u djelo.

Tko zna kad će se opet vidjeti ovakve momčadi na ovom stadionu...

- Konferencijska liga? Tržište diktira priču. To je šira slika današnjeg nogometa. Meni je žao što ovakve protivnike naši navijači neće gledati na Rujevici - na kraju je rekao Simon Rožman.

Njegov kolega Pascal Jansen (47) prije tjedan dana je preuzeo momčad. U Rijeku je došao po prolaz skupine, nakon 4-1 iz prve utakmice kao apsolutni favorit. Na kraju... Ni do remija se nije dovukao.

- Dva su se ključna momenta dogodila večeras: Rijekin gol za 1-0 koji nas je dosta šokirao jer do tad smo dominirali travnjakom, a onda nakon što smo brzo poravnali dogodio se i taj crveni karton mog igrača koji je pak proizveo tešku situaciju: moraš svim snagama jurišati na pobjedu, a imaš igrača manje - pričao je Jansen.

- Nevjerojatno je što je Gudmundsson promašio, nevjerojatno je da nismo zabili za vodstvo nego se našli u situaciji da gubimo, ali... To je nogomet. Nije nas Rijeka iznenadila jer smo znali koliko je jaka i da onih 4-1 za nas u Alkmaaru nije stvarni odnos snaga. Razočarani smo, ali čestitke Rijeci. Njen je trijumf zaslužen - zaključio je Pascal Jansen.

Njegova je momčad do 93' imala prolaz, a onda je i Real Sociedad zabio u Napulju i Ivan Tomečak zabio na Rujevici. Triler na kraju kojeg se raduju Hrvati i Baski.

I može se samo ponoviti konstataciju jednog Slovenca: 'Kakva šteta što sve ovo vrijeme na Rujevici nije mogla uživati i naša sjajna publika'!