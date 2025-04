Rožman: Teška psihoza, tražio sam borce. Đalović: Ne vidim nijedan razlog za pritisak...

Simon Rožman uspio je iz šestog pokušaja pobijediti s momčadi Osijeka i donijeti joj tek drugu prvenstvenu pobjedu ove godine!? I to u krajnje neočekivanom trenutku, protiv lidera Rijeke (2-0). Ali kolo pomora favorita uzelo je i petu žrtvu.

- Jako nam je bilo teško. Izgledalo je kao da svi uživaju, a samo mi patimo. Odigrali smo s Dinamom, Goricom kući i ovu da igramo bolje, onda nas nije nagradilo, a danas je. Velika čestitka svima. Kao da se sve bilo okrenulo protiv nas, htjeli smo raditi u miru, nije to to. Ima još puno do kraja, treba biti pametan i borbom i logikom treba početi skupljati bodove - rekao je Rožman, trener Osijeka, za MAXSport.

- Jako puno smo radili i razgovarali. Nismo izgledali kao momčad, tražio sam borce koji će to iznijeti, teška psihoza. Ništa te ne nagradi pa izgubiš na penale, baš je bilo, uh. Ali nadam se da je ovo korak da postanemo momčad koja se bori za nešto, za grb, da se navijači pomalo vrate da se iskupimo. Ali daleko od toga da je kraj.

Rijeka je napadala i prijetila, Osijek zabio. Nail Omerović donio je prednost u 32., Marko Soldo udvostručio vodstvo u 53. minuti.

- Imali smo dosta sreće na samom početku. Svaku utakmicu dosad nam je prva šansa ušla u gol, ali ovaj prvi naš gol nas je ohrabrio oko toga što želimo raditi na terenu, imali smo dosta šanse iz tranzicija. Da smo primili gol, sve bi vjerojatno palo u vodu. Danas se moramo veseliti, ali je bilo teško - kazao je Rožman.

- Znali smo da je Rijeka opasna po bokovima, pripremali smo se, ali netko mora povući. Mic po mic, nadam se da će nas malo popratiti rezultat i moramo biti bolji. U ovoj psihozi nam nije lako, ali bih htio da postanemo momčad, imamo gard i da tako izgledamo. Neka nas poprati i malo sreće - nastavio je bivši trener Rijeke.

Za vikend u goste dolazi Hajduk koji je izgubio od Istre.

- Koristit ćemo sav kadar koji imamo, moramo se poveseliti, ni ne znamo koliko to sve dugo traje. Bacit ćemo se na glavu i nadam se dobrom rezultatu.

Kako je bilo vratiti se na Rujevicu?

- Kad si trener jednog kluba, kad ti priraste srcu, drugačije je. Ljudi su me lijepo primili, ali sad sam trener Osijeka i to je moj put.

Nail Omerović je dodao:

- Prva pobjeda, skinuli smo teret s leđa i drago mi je da dočekamo Hajduk u dobroj atmosferi. Vidjeli smo da su danas kiksali i Dinamo i Hajduk, sad smo u borbi za ostanak, to ova momčad ne zaslužuje, ali nadam se da ćemo se izvući.

Rijeka: HNK Rijeka i NK Varaždin u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Radomir Đalović izgubio je s Rijekom drugu u nizu, ali je unatoč tome i dalje vodeći.

- Dobro smo ušli u utakmicu, imali dosta šansu, prečku, stativu, prijetili preko Fruka i Jankovića, to nam je bio plan. I onda smo iz praktički druge njihove šanse primili gol. Trebali smo zabiti gol ili dva i sve bi bilo lakše. Probali smo nekim izmjenama, imao je Menalo jednu šansu i poslije Čop, ali nismo bili opasni, Osijek se nabio gore, a mi stajali i nismo mogli kreirati. Poslije se i Radeljić ozlijedio. Nesretna utakmica, ali idemo dalje. To je nogomet, htjeli smo pobjeći na tri boda, ali nije se dalo - rekao je Crnogorac.

Stjepan Radeljić u 80. minuti izašao je iz igre zbog zatezanja zadnje lože, i to nakon što je Rijeka već napravila sve zamjene.

- Vidjet ćemo sutra kako je, ali sigurno nije sjajno i to je još jedan veliki hendikep za nas.

Je li pritisak bio veći nakon poraza Dinama i Hajduka?

- Pričali smo jučer i danas, ne vidim nijedan razlog da bude toliki pritisak. Što god da se dogodi, mi bismo bili prvi. To nije problem. Nije lijepo izgubiti, pogotovo pred svojim navijačima. Idemo u Maksimir i moramo se dobro odmoriti, pripremiti za derbi.

Osijek se nudio u startu, Selahi je pogodio stativu, pa je i Soldo umalo zabio autogol, a Malenica je briljantno skinuo udarac Fruka.

- Znali smo da imaju kvalitetu, i u prošloj utakmici imali su neke šanse i nisu zabijali. Znali smo da su u lošem nizu, da smo zabili na startu utakmica bi otišla u drugačijem smjeru. Ali moramo ići dalje. Izgleda da ne možemo pobijediti nikoga kad smo prvi.

Zašto je Selahi izašao već u 56. minuti.

- Imao je samo dva treninga, nismo ga htjeli potrošiti - zaključio je Đalović.

- Vidimo se u Maksimiru. Viđam te više nego ženu - dobacio mu je komentator MAXSporta Joško Jeličić na kraju.

Martin Zlomislić nije imao toliko posla na golu kao njegov kolega, ali primio je dva gola.

- Težak poraz za nas, drugi u nizu. Ušli smo dobro u utakmicu, slagali šanse. Jurili smo rezultat, moraš žuriti, oni su iskoristili šansu i zabili za 2-0. Ozlijedio se Radeljić i igrali smo s igračem manje, bilo je teško okrenuti. Ne vidim zašto bi bio pritisak što su izgubili i Dinamo i Hajduk, i porazom smo prvi. To je nogomet, ideš dalje. Tko se prvi izdigne, bit će prvak. Idemo u Maksimir potući će za bodove pa tko koga, što se kaže - rekao je kapetan Rijeke.