Rožman: Toliko smo umorni da i ja jedva stojim! Navijači, hvala

Bojao sam se ove utakmice, ali mislim da smo bili toliko bolji da smo zaslužili pobjedu, rekao je Rožman, a Stipić podvukao: Čestitam Rijeci na europskom uspjehu, znali smo da neće biti umorni

<p>Rijeka-Slaven Belupo 2-0. Dobra HNL-predstava, riječka dominacija, ali i neizvjesnost do 90' pa onda i - očekivano različiti sentimenti dvojice šefova struke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kad Riječani slave</strong></p><p>- Skidam kapu igračima. Jučer smo bili jako umorni na treningu, ja jedva stojim ispred vas! - pričao je pobjednik, trener Rijeke <strong>Simon Rožman</strong>.</p><p>- Euforija je došla i probali smo to utvrditi u domaćem prvenstvu. Krenuli smo malo mirnije, teško je energetski izdržati cijelu utakmicu u visokom tempu. Bili smo strpljivi, hvala i navijačima koji su nas nosili. Uvijek nam daju tonus u pozitivnom smjeru. Bojao sam se ove utakmice, ali mislim da smo bili toliko bolji da smo zaslužili pobjedu.</p><p>Čeka vas 17 utakmica u 63 dana?</p><p>- Nevjerojatan niz utakmica, ali još imamo u srijedu Kup. Kako god, treba poštivati suparnika. Ostajemo samo na devetorici, dosta igrača ide u reprezentacije pa ćemo se kratko odmoriti i idemo u furiozan ritam. Ali ako su ovako pozitivne emocije i atmosfera oko kluba, vjerujem da će dečki izdržati. Pokušat ćemo ići na dvije, možda i tri fronte.</p><p>Imate li dovoljno igrača za sve to, sedam je ozlijeđenih?</p><p>- Polako će se oni vraćati. Imamo dovoljno širok roster ako smo svi na okupu. Razmišljamo o tome, ali ne bih htio zanemariti ni mlade igrače. Razmišljamo racionalno i ne želimo podleći euforiji - rekao je Rožman u eter Arena Sporta.</p><p><strong>Tomislav Stipić</strong>? Držao je 0-0 do 68', nadao se bodu do 90', naravno da ima razočaranja.</p><p>- Znali smo da nas čeka borbena, 'euforizirana' Rijeka koja je odgodila dvije utakmice da se plasira u skupinu Europske lige. Čestitam im na tome, znali smo da neće biti umorni. Utakmica je bila otvorena gotovo do 80. minute, imali smo i stopostotnu priliku... Idemo dalje - pričao je Stipić u mikrofon kolegi <strong>Toniju Živkoviću</strong>.</p><p>- Mislim da su obje momčadi bile pune respekta. Zatvorili smo centar, vršili pritisak na njihovu zadnju liniju. U prvom dijelu to nam je dobro išlo od ruke. Nakon centaršuta primili smo taj gol, lopta je išla od gola pa se nekako odbila u gol. Ali to je nogomet... Nismo se adekvatno nagradili bodovima koji su nam objektivno pripadali po prikazanoj igri u ovom dijelu prvenstva. Ali tek je šest kola prošlo, idemo dalje - rekao je Stipić.</p><p>Nakon reprezentativne pauze Rijeka čeka Varaždin, a Slavenu Belupu u Koprivnicu stiže Istra 1961.</p>