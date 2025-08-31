Obavijesti

REAKCIJE S MAKSIMIRA

Rožman: Treba opustiti dečke, doći će bolja vremena. Jelavić: Dominirali pa neshvatljivo pali

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Susret Osijeka i Lokomotive u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sigurno je došlo do straha. Nije lopta protočna, nismo u pritisku kakvi želimo biti. To je proces, bit će mukotrpno, obznanio je trener Osijeka

Sigurno sam imao vjeru da možemo zabiti gol, ali potenciraju se previše takve stvari pa ostaju u igračima. Zabili smo prvi, htjeli smo ići na taj drugi gol ali podsvjesno smo se povukli. Žao nam je što nas nije nagradilo rezultatom. U nastavku smo imali prostora da spustimo loptu na zemlju, ali... Sretan sam zbog gola, ali imamo više ambicije, rekao je trener Osijeka Simon Rožman nakon remija 1-1 kod Lokomotive na Maksimiru.

Osijek je dao prvi gol ove sezone, bio je djelo Naila Omerovića. Sigurno da bi trebao rasteretiti momčad za daljnje akcije.

- Dobro će doći u zadnjoj trećini terena da se opustimo. Imamo pet stopostotnih i mora se zabiti. Svi su konkurentni u ligi, tu negdje. Sigurno je došlo do straha. Nije lopta protočna, nismo u pritisku kakvi želimo biti. To je proces, bit će mukotrpno.

Nije bilo Babeca u zapisniku.

- Sve izmjene išle su zbog ozljeda. Sada u stanki imamo devet reprezentativaca, bit ćemo kompletni u četvrtak prije Vukovara.

S druge strane, Nikica Jelavić je poručio:

- Jako sam zadovoljan, još jedan dobar rezultat. Veseli me i dobra igra. Prvih pola sata smo dominirali, a onda neshvatljivo pali. Počeli smo gubiti lopte. Tu je Osijek stigao do daha, zabili su gol. Na poluvremenu smo se konsolidirali i na kraju je moglo to otići i na našu stranu da je bilo malo više sreće.

OSTALO

