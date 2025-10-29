Rožman više nije trener Osijeka

NK Osijek službeno je potvrdio prekid suradnje s dosadašnjim trenerom Simonom Rožmanom. Vijest koja se danima nagađala nakon loših rezultata stigla je nakon trećeg poraza u nizu protiv Rijeke na Rujevici u ponedjeljak (4-2).

"Simonu i cijelom njegovom stožeru ovim putem želimo zahvaliti na svemu što su pružili Klubu - ne samo znanje i iskustvo, nego i ljudske vrijednosti koje su svakodnevno pokazivali", navodi se u objavi.

Iz kluba su priznali kako "ostaje žal za boljim rezultatima", ali su naglasili potrebu za gledanjem prema naprijed i nastavkom borbe. Oproštaj je zaključen emotivnim riječima: "Jednom Bijelo-plavi, uvijek Bijelo-plavi!".

Odluka o smjeni dolazi kao direktna posljedica katastrofalnog ulaska u sezonu. NK Osijek se, naime, trenutno nalazi na pretposljednjem, devetom mjestu HNL-a sa samo devet osvojenih bodova iz deset odigranih utakmica. Crni niz od tri uzastopna prvenstvena poraza, protiv Slaven Belupa (2-1), Dinama (2-1) i Rijeke (4-2), bio je kap koja je prelila čašu strpljenja klupske uprave.

Došao je u klub na Dravi krajem veljače spasiti sezonu, ali je umjesto borbe za Europu klub završio na sedmom mjestu, nikad lošijem od dolaska mađarske uprave. Dobio je novu priliku povesti "bijelo-plave" u ovoj sezoni, ali ni ona nije donijela ništa dobroga. Osijek ima samo devet bodova iz 11 utakmica, koliko i "fenjeraš" Vukovar. Rožman napušta Opus Arenu sa samo šest pobjeda u 23 utakmice.

Statistika Simona Rožmana

Foto: Sofascore za 24sata

Kandidat za klupu "bijelo-plavih" je Željko Sopić, ali on još nije potvrdio da je došlo do bilo kakvog dogovora.