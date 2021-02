Dinamo, Osijek, Gorica, Šibenik, Hajduk, Istra. Šest utakmica zaredom bez pobjede na vlastitom stadionu. Rijeka kod kuće nikog nije pobijedila od 8. studenoga - prošle godine! A u subotu je novi Jadranski derbi.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka slavi na Poljudu

Prije susreta s bogatom družbom iz Dalmacije riječki dečki imali su raritetnu priliku da ne igraju usred tjedna. Pa su otišli naći mir i formu u bajkoviti grad, u Rovinj.

- Napokon smo dobili taj tjedan za rad i trening pa smo se malo maknuli da se vratimo osnovama, onome što se ipak malo izgubilo zbog toga što smo samo igrali bez šanse za pravi trening tijekom tjedna. I osjećam kako nam se u Istri vratila energija, igrači su super radili, bit ćemo super spremni za ovu utakmicu - priča šef struke Simon Rožman (37),

- Oni imaju dosta novih igrača, ali su isto kao i mi imali vremena za regeneraciju tako da ne sumnjam kako će i Hajduk pun motiva i spreman istrčati na derbi. Ali... Ja vjerujem da će moja Rijeka u subotu okrenuti ovaj niz bez pobjeda. Očekujem rastrčanu Rijeku koja će napraviti rezultat kakav svi očekujemo.

'Kad smo kao jedno možemo sve'

Nema ni tri tjedna da vas je Hajduk pobijedio na Rujevici. Derbi s malo sadržaja, a gol u zadnjoj sekundi sudačke nadoknade...

- Nismo sada fokusirani na protivnika nego na nas. Igrači su svjesni da neke stvari nisu radili kako treba, sve smo to u miru i detaljno pregledali pa ispravljali ono zbog čega smo ušli u tu seriju bez pobjeda. Smirili smo se, vratili se radu koji je temelj svega. A vratilo nam se i veselje na treningu. Kvalitetu imamo, to ne treba ni posebno podvlačiti, to svi dobro znamo.

U ta tri-četiri dana ste otresli umor iz igrača?

- Problem nije samo u umoru nego i u psihi, u pristupu. Malo je momčadi prošlo ovakav ritam kao mi pa malo ljudi to može razumjeti. Sad se vraćamo onome da najprije funkcioniramo kao momčad, a kad smo bili takvi uvijek smo bili pravi bez obzira na to koliki je izazov bio pred nama. A odgovornost je samo moja i ja sam uvjeren kako će protiv Hajduka Rijeka istrčati onako kako bi trebala i onako kako to dokazano zna i može - rekao je Rožman.

'Ako Rijeka bude prava: pobjeđujemo'

I riječki kapetan, Splićanin Franko Andrijašević (29), nudi: optimizam.

- Napokon imali 5-6 dana za pripremu utakmice, da se malo 'osvježimo' i regeneriramo. Očekujem dobru utakmicu i: pobjedu Rijeke, naravno. Bit će zahtjevan derbi, normalno. Mislim da će se oni postaviti na isti način kao zadnji put kad su nas pobijedili u četvrtoj minuti nadoknade. Ali ako mi pokažemo onu našu pravu želju i energiju onda Rijeka ide: prema tri boda - najavio je Franko, splitsko dijete, a: riječki šampion.

Kreće Rijekin lov na Europu. Hajduk je nedavno srušio Rujevicu. U subotu se brani vlastita kuća od novog potresa i radi prvi korak prema trećem mjestu u koje Bijeli - 100% vjeruju!