Rtina na nogama: Ma kakvih pet rundi, naš Stipe će Daniela Cormiera pobijediti već u trećoj

U Rtini, mjestu pored Paga, odakle je Stipe Miočić, njegovu borbu u nedjelju ujutro čekat će uz janjetinu, roštilj i gitaru. Cijelo mjesto uvjereno je da Cormier nema nikakve šanse i da će Stipe opet pobijediti

<p>Nego što nego će biti velika fešta. Cijelo mjesto je uz našeg Stipu, rekao je Petar Miočić (40), rođak američkog borca hrvatskih korijena.</p><p>- Ne samo rođak, mi smo i obiteljski kumovi - ponosno ističe Petar Miočić.</p><p>U Rtini, malom mjestu blizu Paga, šibanog burama i kupanog morem, svaka Stipina borba gleda se bez treptaja. Pedesetak mještana, većinom Miočići, okupit će se i u noći na nedjelju u omiljenom restoranu i uz glazbu i roštilj navijati za rođaka.</p><p>- Počeli smo oko 18 sati, stavili smo meso na roštilj. Imali smo glazbu, gitaru i pjevali smo, a ljudi su igrali buće da skrate vrijeme. Bilo nas je 50-ak i svi smo dočekali meč u rano jutro. Od četiri smo ostavili sve i zalijepili se za ekran. Prve tri runde srce nam je svima stalo, a u četvrtoj sam se ponovo rodio! Orilo se “Stipe, Stipe!” - rekao nam je nakon prošle borbe Petrov otac Željko Miočić (72).</p><p>Tako je bilo lani. No ovaj put gotovo svi stručnjaci tvrde da će borba otići u pet rudni. No pravi stručnjaci za Stipu žive u Rtini, ne u Sjedinjenim Državama.</p><p>- Ma kakvih pet rundi, Stipe će ga srušiti u trećoj! Vidjet ćete - optimističan je Petar.</p><p>Petar i otac Željko sa Stipom su se družili prije šest godina, kada je Stipe došao posjetiti mjesto otkud vuče korijene.</p><p>- Otac mu je 1962. godine tu rođen, ali Stipe je došao samo jednom. Pokušao je doći i prije dvije-tri godine kad se sastao s Mirkom Filipovićem u Zagrebu, ali se zbog obveza hitno morao vratiti kući pa nije imao vremena svratiti iako je obećao - rekli su Miočići.</p><p>Bilo je to nezaboravno druženje uz tradicionalne specijalitete. I sportove, naravno.</p><p>- Družili smo se pet-šest dana, pekli smo janjca zajedno. Sve mi je pomagao, nabosti ga na ražanj, posoliti ga... Dao sam mu sol, sam ga je nasuo i nije štedio soli, baš kako treba jer ne smije se štedjeti. Zajedno smo ga naboli, vrtjeli, pekli i na kraju sjekli.</p><p>Stipe se, kao pravi sportaš, okušao i u lokalnom sportu.</p><p>- Bio je talentiran i za balote. Tada ih je zaigrao prvi put, ali svaku bi pogodio! Imao je miran pogled, vidjelo se da ga se ne da smesti, da ima pravac koji je zacrtao i nema odstupanja - završili su Miočići.</p>