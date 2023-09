Rubiales na sudu zbog poljupca nogometašice: Ne smije prići Hermoso bliže od 500 metara

Bivši predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Luis Rubiales, koji je u nedjelju podnio ostavku zbog pritiska javnosti tri tjedna nakon što je nakon finala Svjetskog prvenstva za nogometašice pred kamerama poljubio u usta španjolsku reprezentativku Jennifer Hermoso, u petak se pojavio na saslušanju na sudu u Madridu.

Rubiales je odbacio optužbe za seksualno zlostavljanje i prisilu koje je protiv njega podnijela Hermoso zbog navodnog poljupca bez pristanka. Tužitelj je tražio Rubialesovu zabranu prilaska nogometašici na bliže od 500 metara, što je sudac prihvatio.

Ročište je zatvoreno za javnost, a Rubialesa isputuju kao optuženika. Kasnije će iskaz dati i Hermoso. Bivši šef saveza nije htio dati nikakav komentar po dolasku na sud s odvjetnikom.

Državni tužitelj optužio ga je za seksualno zlostavljanje i čin prisile jer je, tvrdi, izvršio pritisak na nju da progovori u njegovu obranu nakon izbijanja skandala. Nakon početne istrage sudac treba odlučiti hoće li pokrenuti suđenje.

Bude li proglašen krivim, Rubialesu po španjolskom zakonu prijeti novčana kazna ili do četiri godine zatvora. Rubiales cijelo vrijeme tvrdi da je poljubac bio sporazuman.

- Ono što smo imali je spontani, zajednički čin, čin na koji smo oboje pristali, koji je bio vođen emocijama trenutka. Poljubac je 100 posto bio neseksualan - kazao je u intervjuu s Piersom Morganom na britanskoj televiziji.

Rekao je da ljudi ne razumiju latinsku kulturu i da bi isto učinio da je s druge strane bio muškarac.

- Oboje smo bili emotivni. Čestitali smo jedno drugome, ja sam je pitao "mogu li te na brzinu cmoknuti?", što je kod nas normalno. Na brzinu sam je poljubio, mislim da me jednom-dvaput potapšala o bok i to je to. Bez ikakve seksualne konotacije ili bilo čega, samo trenutak sreće i izraz velike radosti.