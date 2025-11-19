Rudež: I dalje smatram da smo najbolja momčad skupine. Skup je bio poraza od Bashkimija...

Cibona je izgubila kod kuće od Reggiane 73-65 i tako ispala iz Europskog kupa Fibe. "Vukovima" je trebala pobjeda kako bi prošli među 16 najboljih, no talijanska momčad, koja je u skupini slovila kao favorit, ipak je bila presnažna.

Kapetan Krešimir Radovčić prvi je dao svoje viđenje susreta.

- Obrana će odlučivati, rekao sam, i tako je i bilo. Bili smo bez dva jako bitna igrača u rotaciji, dali smo sve od sebe. Žao mi je što nismo imali kompletan roster jer, kad smo bili u punom sastavu, pokazali smo da možemo biti pravi. Nismo se nigdje osramotili, pokazali smo dobro lice, mladi su dobili priliku i to je jako bitno. I ljudi su se vratili, a to je lijep osjećaj - rekao je Radovčić.

Zagreb: Susret Cibone i Pallacanestro Reggiana u 6. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Trener Ivan Rudež na početku je pohvalio borbenost svoje momčadi.

- I sami ste vidjeli, ne treba biti inženjer da se vidi da smo bili borbeni i željni. Igrači su dali svoj maksimum. Publika nas je podržala i nakon poraza. Prepoznala je trud i rad, zalaganje mladih igrača koji su dobili veliku šansu igrati ovakav tip natjecanja. Čestitam i Reggiani koja je ovdje došla po svoje. Držali smo priključak koji nismo mogli prelomiti. Parirali smo do kraja - rekao je Rudež.

Jako loš omjer trica ste imali, kako to objašnjavate?

- Trice su statistički podatak koji nas je koštao. Skokovi su bili dobri, mogli smo ih natjerati na više izgubljenih lopti. Možda im postaviti neku zamku, no nije išlo. Ovo je ipak uspjeh. Treba istaknuti i godine naših igrača koji su danas igrali i razinu ozbiljnih grešaka kojih danas nije bilo. Treba istaknuti Skorića, Katanovića, Barta i to je poticaj za daljnji rad.

Jeste li platili cijenu grčevitog otvaranja utakmice?

- Jesmo. Ali kad smo uhvatili priključak i stigli na minus dva, nedostajala nam je ta iskra. Propustili smo neke situacije. Početak je bio sve samo ne dobar za našu psihološku stabilnost. Ali vraćali smo se, dizali, borba je bila na nivou, no nismo mogli prelomiti. Oni su pogađali, imali su širinu. Čak ni Smith nije morao toliko igrati.

Vaš opći dojam o skupini?

- Svaki protivnik je drukčiji i svaki nosi svoje. Uspjeli smo odgovoriti na sve s čim je protivnik krenuo na nas. To je ulog koji će nam se vratiti u sezoni, nadam se.

Je li kadar ipak bio preuzak?

- To je problem. U kancelarijama se radi na stabilizaciji. Sljedeći tjedan ćemo odlučivati o stvarima koje će izravno utjecati na budžet, pojačanja i osnaživanje kadra. To je paralelna utakmica koju naša uprava vodi. Naš sportski sektor će prema tome dovesti pojačanja.

Je li poraz na Kosovu od Bakhsimija bio ključan?

- Platili smo danak i taj Bakhsimi je bio problem. I dalje smatram da smo najbolji u grupi i da smo svima dobro parirali. I dalje nam je prioritet biti u top tri u Premijer ligi i premašiti prošlogodišnji rezultat. Ovo iskustvo Europe dat će nam poticaja. Mi ćemo sljedeće godine sigurno ponovno igrati Europu. Ove ćemo utakmice iskoristiti za analizu i vidjeti kako ćemo to detaljnije analizirati, posebno nakon ovakve reakcije igrača.

Je li vam žao što niste otišli u slabiju skupinu, a mogli ste ju birati?

- Ako mi je zbog ičega žao, onda mi je žao što nismo udvajali Costu u Dijonu zadnje tri minute. Plan je bio loše realiziran. Trebali smo mu ući u blok, ali to je sve iskustvo - zaključio je Rudež.

Opravdano puno zadovoljniji bio je gostujući trener Dimitris Priftis.

- Čestitke igračima, ovo je bila važna pobjeda za nas jer prolazimo u drugu rundu. Ova skupina je bila teška, sve momčadi su imale priliku proći dalje, tako da je svih šest utakmica bilo zahtjevno. Sretan sam što smo uspjeli ostvariti cilj. Cibona je dobra momčad, igra dobro, posebno je težak bio njihov povratak u utakmicu, ali imali smo koncentraciju i zahvaljujući našim dobrim trenucima stigli do pobjede - rekao je.

Kako ste se prilagodili Ciboni s obzirom na prvu utakmicu u Italiji koju ste izgubili?

- Imali smo vodstvo velik dio utakmice i tako je i ostalo. U prvoj utakmici imali smo loše prvo poluvrijeme. No sve utakmice u ovoj skupini bile su teške. Dijon, utakmica s Bakhsimijem, sve su bile zahtjevne.

Je li vas iznenadilo što je Cibona bila ravnopravna nakon tri utakmice?

– Dobra su momčad, imaju dobre mlade igrače. Znam da danas nisu mogli računati na Šiška, koji im je jako bitan igrač. Igraju dobro i timski. Nakon prve utakmice shvatio sam da svi mogu biti sjajni u ovoj skupini - zaključio je Priftis.