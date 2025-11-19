Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOMENTAR PLUS+

Cibona ima temelje sanjati više u Europi, ali koštao ih je kratki roster i kampanjsko ljeto

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Cibona ima temelje sanjati više u Europi, ali koštao ih je kratki roster i kampanjsko ljeto
Zagreb: Susret Cibone i Pallacanestro Reggiana u 6. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

CIBONA - REGGIANA 65 -73 "Vukovi" su u ključnu utakmicu koja ima određuje budućnost u Europi ušli s rosterom od sedam igrača...

Cibona je pred sobom imala velik zadatak. U posljednjoj utakmici razigravanja po skupini morala je na domaćem terenu u Draženovu domu pobijediti favoriziranu Reggianu kako bi izborila prolazak među 16 najboljih. Ni najoptimističniji im nisu davali velike šanse. Reggiana je u krizi, ali to je momčad čiji je kadar sastavljen za nastup u Fibinoj Ligi prvaka; kada to nisu izborili, završili su u Eurokupu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju
KVALIFIKACIJE ZA SP

Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju

Izabranici Sergeja Barbareza poveli su u 12. minuti i čuvali vodstvo sve do 77. minute, kada je Gregoritsch zabio za remi i izravni plasman na Svjetsko prvenstvo. 'Zmajevi' kao drugi nastavljaju u doigravanju
FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'
NEUSPJELI POKUŠAJ

FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'

"Moje mišljenje o Ronaldu (iz kontakta koji smo ostvarili) i iz svega priloženog jasno je da je stvarno dobar čovjek, vrhunski sportaš, te za njega imam samo lijepe riječi," rekla je Ivana Macanović u davnom intervjuu kojeg je dala za 24sata.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025