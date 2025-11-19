CIBONA - REGGIANA 65 -73 "Vukovi" su u ključnu utakmicu koja ima određuje budućnost u Europi ušli s rosterom od sedam igrača...
Cibona ima temelje sanjati više u Europi, ali koštao ih je kratki roster i kampanjsko ljeto
Cibona je pred sobom imala velik zadatak. U posljednjoj utakmici razigravanja po skupini morala je na domaćem terenu u Draženovu domu pobijediti favoriziranu Reggianu kako bi izborila prolazak među 16 najboljih. Ni najoptimističniji im nisu davali velike šanse. Reggiana je u krizi, ali to je momčad čiji je kadar sastavljen za nastup u Fibinoj Ligi prvaka; kada to nisu izborili, završili su u Eurokupu.
