Cibona se bori za drugi krug europskog natjecanja. Klub s Kosova joj je napravio uslugu

Cibona se ove sezone nakon osam godina vratila u Europu. I krenulo je bajkovito, rušili su i pet puta skuplje momčadi i s tri pobjede nakon tri kola došli na korak od drugoga kruga. Ipak, nakon dva poraza, hrvatski velikan kompromitirao je svoje šanse i više ne ovisi sam o sebi, ali šansa za drugi krug i dalje postoji.

Kao glavni uvjet je pobjeda u utakmici protiv Reggiane, koja se večeras od 18.30 sati (MAXSport 2) igra u Draženovu domu u posljednjem kolu prve faze.

Zagreb: Košarkaši Cibone dočekali su momčad KK Cedevita Junior u sklopu sedmog kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U sljedećem krugu formiraju se nove skupine, koje će biti sastavljene od 16 klubova, svih 10 pobjednika skupina te šest najboljih drugoplasiranih momčadi. Cibona ima omjer 3-2 i pobjedom će osigurati plasman u daljnju fazu s prvog mjesta, a to može zahvaliti Baškimiju koji je u utorak pobijedio Dijon (93-84), glavnog konkurenta 'vukova' za prvo mjesto. Da su Francuzi slavili, Cibona zbog lošijeg međusubnog omjera ne bi mogla do prvog mjesta pa bi plasman tražila kao jedna od najbolje rangiranih drugoplasiranih momčadi. Ovako sve moguće komplikacije padaju u vodu i cibosi ovise sami o sebi.

Zagreb: Susret Cibone i Zadra u 1. kolu Premijer lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Dolazi nam Reggiana, u seriji je poraza, što vjerujem da možemo pretvoriti u svoju prednost. I mi imamo problema s ozljedama, ali igrači koji su zdravi bit će spremni izaći na teren i pružiti zagrebačkoj publici odličnu košarkašku partiju. Vjerujemo da će nas naša publika nositi - rekao je trener Cibone Ivan Rudež.

Svi u klubu su, na valu optimizma koji ih je zahvatio na početku sezone, uvjereni u plasman dalje. Pokrenula se pozitivna priča, prepoznali su to i navijači kojih je sve više na utakmicama, a čelnici vjeruju kako bi ova sezona mogla biti prekretnica uspavanog diva koji već godinama traži povratak tamo gdje je nekada davno pripadao. Za početak, lijep pomak bio bi plasman u drugi krug Fiba Europe Cupa.