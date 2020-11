Ruka pomirenja: Predsjednik Hajduka sastaje se sa Šukerom

Nakon sastanaka sa svim važnim dionicima Hajduka, predsjednik Lukša Jakobušić zatražio je i sastanak s predsjednikom HNS-a Davorom Šukerom, s kojim će se sastati sutra u Zagrebu.

<p>Ono što je do jučer izgledalo nemoguće, a to je sastanak između predsjednika Hajduka i HNS-a, sutra će se ipak dogoditi. Iz Hajduka su izvijestili kako će se na inicijativu predsjednika Lukše Jakobušića održati sastanak s predsjednikom HNS-a Davorom Šukerom, i to u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza s početkom u 12:30 sati.</p><p>O temama i zaključcima sastanka javnost će biti naknadno obaviještena poručuju iz Hajduka, no iz nekih ranijih Jakobušićevih istupa poprilično je jasno o čemu će biti riječ. Novi predsjednik Hajduka u nastupnom je govoru među ostalim kazao i kako želi suradnju s krovnom kućom hrvatskog nogometa.</p><p>- Volio bih da imamo gore svoje ljude, da naši ljudi rade za dobro Hajduka i za dobro svih klubova, volio bih da imamo dopredsjednika HNS-a. Mi nemamo drugu državu. Hajduk će dati tehničku potporu reprezentaciji da igra na Poljudu kad god bude trebalo. Pogotovo sada kad je stradao Maksimir. Ali to ne znači da ćemo se družiti, jesti i piti s njima - kazao je Jakobušić i dodao: </p><p>- Nismo mi ni najpametniji, ni najbolji. Ne moramo se voljeti, ali kad neki klubovi imaju nepravomoćno osuđene, kad u glavnoj instituciji nogometa postoje osobe s presudama, oni to moraju riješiti. Tko normalno može kazati da takva osoba smije i može biti unutra. I to treba dignuti na veću razinu, pogotovo kad je u pitanju HNS. Tamo treba biti nulta tolerancija na presude...</p><p>Novi predsjednik Hajduka na funkciji je nešto manje od mjesec dana, a već se sastao s mnogim važnim dionicima, od vlasnika kluba grada Splita, preko Udruge Naš Hajduk, klupskim veteranima, a evo, sada će i s čelnikom HNS-a Šukerom.</p>