Rukavina tek drugi put zabio glavom, Slavenov 'djedica' najviše zabija Osijeku...

Od 11. minute Rijeka je protiv Gorice u 15. kolu HNL-a igrala s igračem manje. Lindon Selahi je nakon kolosalne pogreške izgubio loptu pa napravio prekršaj za crveni. Tko zna, možda je Albanac dekoncentriran jer je glavom već izvan kluba. Selahiju, naime, na ljeto istječe ugovor.

Rijeka je i s desetoricom došla do pobjede. U 85. minuti zabio je Gabriel Rukavina, džoker s klupe.

- Znao se tu i tamo dogoditi neki gol glavom, ali nije mi to neki forte. Ne sjećam se ni akcije za gol u ovom trenutku, ali drago mi je što mi je baš Niko Janković ubacio, otkad sam došao najveća mi je podrška, cimer, jedan od najboljih prijatelja i sretan sam zbog njega - rekao je nakon utakmice Rukavina.

Janković i Rukavina poznaju se godinama, zajedno su igrali u Dinamu. Gol protiv Gorice, zavirili smo u povijesne knjige, bio mu je tek drugi glavom u seniorskoj karijeri. sezoni 21/22. poentirao je u remiju Dinama II kod Croatije iz Zmijavaca (2-2).

Rijeka je Gorici crna mačka. Prvoligaš s Rujevice pobijedio je Turopoljce u zadnjih šest utakmica. Gorica je zadnji put pobijedila Rijeku 23. travnja 2023., u Velikoj Gorici bilo je 1-0 golom Kristijana Fućka.

- Bili su opasni s igračem manje, iako smo mi u drugom poluvremenu kontroliralU i utakmicu, što je i normalno, ali taj pas je išao toliko sporo… Ne mogu to prihvatiti! Moramo priznati da s igračem više nismo kreirali apsolutno ništa, da nismo bili opasni. Sve to može i izgledati da smo ok, da smo dobri, ali kad se podvuče crtu, nema konkretnosti - opisivao je ljutiti Mario Carević, trener Gorice pa dodao da njegovim igračima 'fali muda'.

Pula: Istra 1961 i HNK Rijeka sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Zabio Slavenov 'Metuzalem'

Labudicu od utakmice gledali smo u Koprivnici, gdje je Slaven pobijedio Osijek 3-2. 'Farmaceuti' u zadnje četiri utakmice na domaćem terenu protiv Osijeka imaju tri pobjede i poraz. Momčad Marija Kovačevića bez poraza je od 20. listopada, kad je na stadionu Ivan Kušek Apaš s 2-0 bolji bio Hajduk.

Junak je Slavena u subotnjoj utakmici bio prekaljeni Tomislav Božić. Protiv Osijeka je imao 37 godina i 29 dana. Treći je najstariji u HNL-u ove sezone, nakon Danijela Zagorca (Dinamo) i Slavka Blagojevića (Istra). Božić, nekoć igrač kultnog Kamen Ingrada, u karijeri je Osijeku zabio tri gola. ‘Bijelo-plavi’ njegova su omiljena žrtva, nikome nije zabio više.

Velika Gorica: Gorica i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL