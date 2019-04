Ruke u vis! Upadaj! Inscenirao otmicu na oproštajnoj utakmici

Ignazio Barbagallo oprostio se od nogometa na dosad neviđen način!

Barbagallo, 55-godišnjak poznat u dijelovmia Catanije zbog svojih šala, smiješnih videa i općenito profila nadruštvenim mrežama, inscenirao je otmicu helikopterom kako bi napustio teren i nogometnu utakmicu.

Na utakmici niže županijske lige između Citta di Viagrande i Nebrodija helikopter je sletio nasred terena kako bi odletio s Barbagallom, a zajedno s helikopterom stigao je i čovjek - s pištoljem! On je 'prisilio' Barbagalla na odlazak...

No, zbog njegove šale nastali su i brojni problemi. Barbagallo je diskvalificiran do kraja lipnja, no njemu to nije problem s obzirom na to da ionako ne planira više igrati nogomet. Ipak, veći problem stvorio je svojoj momčadi, koja na domaćem terenu neće moći igrati sve do lipnja!

Dobili su zabranu do 31. svibnja zbog problema sa sigurnosti na njihovom stadionu:

- Zbog ugrožavanja sigurnosti svih prisutnih i prekida utakmice s dopuštanjem slijetanja helikoptera na teren na kojoj se igra utakmica - piše u službenom priopćenju.